Zehra Güneş ve kardeşi İrem mini etekleriyle göz kamaştırdı. Ortalık yıkıldı

Milli voleybolcu Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle A Milli Takım'ın Milletler Ligi kadrosundan çıkarılmıştı.

Filenin Sultanları Tayland'da mücadele ederken, Zehra Güneş tedavi için İstanbul'da kalmıştı.

Zehra, bir süre sonra topla çalışmalara başlarken, Paris Olimpiyat Oyunları'nda Milli Takım'daki yerini alabileceği belirtildi.

Formunu korumak için tedavisiyle birlikte çalışmalarını da sürdüren Zehra Güneş, kardeşi İrem Güneş'in doğum günü nedeniyle antrenmanlara ara verdi.

25 yaşındaki Zehra Güneş, 20 yaşına giren İrem Güneş için dev bir pasta yaptırdı.

Kardeşi ve annesiyle birlikte poz veren Zehra Güneş, üzerindeki beyaz elbiseyle göz kamaştırdı.

Zehra Güneş'in sosyal medya hesabından paylaştığı fotoğraflar kısa sürede olay oldu ve binlerce kişi tarafından beğeni yağmuruna tutuldu.

İşte o fotoğraflar: