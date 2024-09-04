Zehra Güneş yaktı Cansu Özbay yıktı

Sultanlar Ligi takımlarından VakıfBank yeni sezona hazırlanırken, yıldız isimlerinden gelen haber şok etkisi yarattı.

VakıfBank yıldız oyuncularının sakatlığını açıkladı.

VakıfBank'ı yakan ve yıkan açıklamalar şöyle:

"Sporcumuz Zehra Güneş’in sol dizinde menisküs ve kıkırdak zedelenmesine bağlı bir sakatlık tespit edilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında tedavisine başlanan Güneş’in durumu 3 hafta süresince sağlık ekibimizce takip edilmiştir. Son kontrollerin ardından sakatlığında olumlu yönde ilerleme gözlemlenen sporcumuz, 3 Eylül itibarıyla takımla hafif çalışmalara başlamıştır. Zehra Güneş’in yaklaşık 3 hafta sonra takım antrenmanlarının tamamına katılması beklenmekte olup Ekim ayının ikinci haftasından itibaren sahalara dönmesi beklenmektedir.

Sporcumuz Cansu Özbay’ın sağ ayak tabanında plantar fasiit sakatlığı tespit edilmiştir. Yapılan tetkikler sonrasında sağlık ekibimizce tedavisine başlanan Özbay için yaklaşık 4 haftalık tedavi süresi öngörülmektedir. Cansu Özbay’ın önümüzdeki haftadan itibaren takımla birlikte hafif çalışmalara başlaması beklenmekte olup tedavi süresi sonrasında sahalara dönüşü ile ilgili yeniden değerlendirme yapılacaktır.

Sporcumuz Ali Frantti’nin daha önce belinde yaşadığı sakatlığının nüksettiği tespit edilmiştir. Sporcumuza sağlık ekibimizce enjeksiyon tedavisi uygulanmış ve 3 günlük dinlenme sonrası 3 Eylül itibarıyla takımla hafif çalışmalara başlamıştır. Ali Frantti’nin bir hafta içerisinde takım antrenmanlarının tamamına katılması beklenmektedir."

