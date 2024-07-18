Zehra Güneş yaktın bizi. Sen de mi Hande Baladın

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken, iki yıldız Zehra Güneş ve Hande Baladın'dan endişelendiren haber geldi.

Zehra Güneş, sakatlığı nedeniyle Tayland'daki Milletler Ligi maçlarında oynayamamıştı.

Ardından Hande Baladın da yine sakatlığı nedeniyle kadrodan çıkarılmıştı.

İki yıldızın yokluğunda milli takım gruptan çıkmış, ancak çeyrek finalde Polonya'ya yenilerek elenmişti.

Zehra ve Hande olimpiyatta mücadele edecek A Milli Kadın Voleybol Takımımız'ın kadrosunda.

Ancak ikisinin de tam olarak hazır hale gelemedikleri belirtildi.

Paris Olimpiyat Oyunları 26 Temmuz'da başlayacak.

C Grubu’nda yer alan Filenin Sultanları İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

Maç programı şu şekilde:

29 Temmuz

10.00 Türkiye-Hollanda

1 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 Ağustos 2024

10.00 Türkiye-İtalya