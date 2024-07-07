Zehra Güneş'e sürpriz parti

Düzenleme: Kaynak: Haber Merkezi
Zehra Güneş'e sürpriz parti

Filenin Sultanları'ndan Zehra Güneş'e sürpriz parti.

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken, bugünkü antrenmandan önce sürpriz parti düzenlendi.

7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş'in yaş günü antrenmandan önce kutlandı.

Arkadaşları Zehra'yı tek tek kutladı.

whatsapp-image-2024-07-07-at-18-07-56.jpeg

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Zehra Güneş'in Paris kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya

Son Haberler
Canan Karatay tıp dünyasını ikiye böldü. 'Asla ama asla kullanmayın' dedi Gündem
Canan Karatay tıp dünyasını ikiye böldü. 'Asla ama asla kullanmayın' dedi
Milli Takım elendi küçük çocuk kendinden geçti. Yere vura vura ağladı Spor
Milli Takım elendi küçük çocuk kendinden geçti. Yere vura vura ağladı
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor Ekonomi
5 gün boyunca ücretsiz olacak. Bakanlık duyurdu yarın başlıyor
Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması Spor
Arda Güler'den flaş Milli Takım açıklaması
Her sabah Türk kahvesi içenler dikkat. Bu gerçek yıllar sonra ilk kez açıklandı Sağlık
Her sabah Türk kahvesi içenler dikkat. Bu gerçek yıllar sonra ilk kez açıklandı
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak Ekonomi
700 bin lira birden yükselecek. Piyasada dananın kuyruğu yarın kopacak
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı Ekonomi
Parasını buna yatıran köşeyi döndü. Yatırımcılar kazandıkça kazandı