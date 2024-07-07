Zehra Güneş'e sürpriz parti

A Milli Kadın Voleybol Takımımız, Paris Olimpiyat Oyunları'na hazırlanırken, bugünkü antrenmandan önce sürpriz parti düzenlendi.

7 Temmuz 1999 doğumlu olan Zehra Güneş'in yaş günü antrenmandan önce kutlandı.

Arkadaşları Zehra'yı tek tek kutladı.

Sakatlığı nedeniyle tedavisi süren Zehra Güneş'in Paris kadrosuna alınacağı öğrenildi.

Milli Takım, Paris Olimpiyat Oyunları’nda C Grubu’nda İtalya, Hollanda ve Dominik Cumhuriyeti ile mücadele edecek.

29 TEMMUZ

10.00 Türkiye-Hollanda

1 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-Dominik Cumhuriyeti

4 AĞUSTOS

10.00 Türkiye-İtalya