Zehra Güneş'in büyük sırrı ortaya çıktı. Duyunca hayretler içinde kalacaksınız

Sakat olarak geldiği 2024 Paris Olimpiyatları’nda gösterdiği performans ile herkesin takdirini toplayan milli voleybolcumuz Zehra Güneş geçtiğimiz aylarda verdiği kilolar ile gündem olmuştu.

Bir anda 6 kilo kadar vererek herkesi şaşkına uğratan güzel voleybolcunun nasıl zayıfladığı ortaya çıktı.

Düzenli egzersizleri kadar uzmanlar tarafından hazırlanan beslenme programına da uyan Zehra Güneş sağlıklı proteinler, taze meyve ve sebzeler, tam tahıllar, sağlıklı yağlar ve bol su tüketti.

2 Haftalık Diyet Listesi Şu Şekilde:

1. Hafta:

Sabah (09.00): 1 dilim az yağlı peynir veya 1 haşlanmış yumurta, söğüş salatalık, domates, biber, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek.

Ara Öğün (11.00): 1 orta boy yeşil elma, 1 fincan matcha.

Öğle Yemeği (13.30): Kinoalı ve karabuğdaylı salata, 1 yemek kaşığı lor peyniri veya 1 ince dilim yağsız beyaz peynir, 1 yemek kaşığı nar taneleri, 1-2 adet ceviz.

Ara Öğün (16.00): 1 fincan sütlü kahve.

Akşam (19.00): 60 g ızgara et/tavuk/balık, bol salata (maydanoz ve limonlu), 4 yemek kaşığı light yoğurt, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek veya 1 orta boy kepçe çorba.

Gece (21.00): 1 fincan yeşil çay.

2. Hafta:

Sabah (09.00): 1 yumurta ve 1 dilim light peynir ile yağsız tavada omlet, 1 ince dilim tam tahıllı ekmek.

Ara Öğün (11.00): 1 su bardağı light süt.

Öğle Yemeği (13.30): 6 yemek kaşığı zeytinyağlı sebze yemeği, 2 su bardağı ayran, bol salata.

Ara Öğün (16.00): 1 orta boy portakal, 1 çay bardağı yeşil çay.

Akşam (19.00): 120 g haşlanmış et/tavuk/balık, haşlanmış sebze, 4 yemek kaşığı light yoğurt (zerdeçallı ve zencefilli).

Gece (21.00): 1 fincan bitki çayı (papatya, melisa vb.).