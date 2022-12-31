Zehra Taşkesenlioğlu: Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay

Sedat Peker'in ifşaatlarıyla “rüşvet çarkı” iddialarının merkezine oturan AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Pera Palas'ta tesadüfen karşılaştığı Nagehan Alçı'ya konuştu. Lüks yatlarını “Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay” diye savunan Taşkesenlioğlu, eski eşi Ünsal Ban'a verdiği 2.5 milyon dolar için “Bu rakamları bir iş insanı verebilir” dedi. Ancak ardından, 2,5 kilo altın dışında malvarlığının olmadığını öne sürmesi dikkat çekti.

Boşanma aşamasında olduğu eşi Ünsal Ban’ın iddiaları, eşine evlendikten sonra verdiğini iddia ettiği 2.5 milyon dolar borç para, eşiyle birlikte aldıkları 4 milyon Euro değerindeki yat, eski SPK Başkanı olan ağabeyi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte adı borsa spekülasyonu iddialarında geçen AKP Erzurum Milletvekili Zehra Taşkesenlioğlu, Nagehan Alçı’ya konuştu.

Alçı, görüşmenin Pera Palas otelde tesadüfen yaşandığını belirtti.

Taşkesenlioğlu’nu “Ben karşımda psikolojik olarak çok yıpranmış, ruh sağlığı çok ciddi olarak sarsılmış ve bitkin bir kadın gördüm. Söylediklerinin doğruluğu ya da yanlışlığı üzerine yorum kamuoyuna aittir ama bir gazeteci olarak acı çekmiş, psikolojik olarak deprem yaşamış bir kadını görünce anlarım. Zehra Taşkesenlioğlu tam olarak böyle bir portreydi” diye betimleyerek başlayan Alçı’nın yazısının satır başları şöyle:

’45 YAŞIMDA EVLENDİM AMA ASLINDA 18 YAŞINDAYDIM’

Evliliğinizden bahseder misiniz, diye girdiğimde başladı anlatmaya Taşkesenlioğlu…

“Nagehan Hanım ben 45 yaşında evlendim ama aslında o evlenen kız 18 yaşındaydı. Ben hiç aşık olmamıştım hayatımda. Ünsal ile tanışınca, onu ailemin, arkadaşlarımın, kaybettiğim babamın, kısacası her şeyin yerine koydum. Bir de çocuk sahibi olmak istedim.”

Zehra Taşkesenlioğlu 2018’da ekonomi bakanlığında görevli iken bir danışman grubu kurulması fikri ortaya çıkmış, Ünsal Ban’ın ismini ilk olarak öyle gördüğünü söylüyor, yani bir CV’nin üzerinde. Birbirlerini Twitter’dan takibe almışlar ve ardından Ban’dan gelen kahve daveti ile arkadaşlık başlamış…

Bunları anlatırken arada gözü dalıyor ve şöyle diyor Taşkesenlioğlu:

“Tek isteğim boşanmaktı Nagehan Hanım, tek suçum ondan ayrılmak istemekti. Boşanmak istediğim için tüm suçları ortaya çıkacak diye bunlar başıma geldi. Ben kadın cinayetinin alasını yaşadım, üçüncü sayfa haberlerine konu oldum ben diri diri öldüm! 30 sene önce ölmüş babamla ilgili bile iftiralar attılar, evimde elimde bıçaklı görüntülerim yayınlandı, çırılçıplak bırakıldım. Neden bu acıları ben yaşadım?”

ERDOĞAN’A NEDEN GİTMEDİ?

Zehra Taşkesenliığlu’nun elinde bıçakla ve başı açık olarak evinde Ünsal Ban ile konuşmasını Ban internete servis etmişti. Orada “Lanet olsun size de kazandığınız paraya da’” diye bağırıyordu Taşkesenlioğlu. Borsa manipülasyonlarından kazanılan yasadışı paradan bahsediyordu.

‘Siz’den kastının abisi Ali Fuat Taşkesenlioğlu ve Ünsan Ban olduğu iddia edilmişti. Sordum.

“Orada Ünsal ve onun erkek kardeşine söylüyorum. O ikisi tüm kriminal işleri yaptılar. Kast ettiğim benim abim değildi, çarpıttılar” dedi.

Peki eline bıçak alma raddesine gelmiş bir kadın Sedat Peker’e konu olana kadar neden boşanmaz?

“Bana şantaj yapıyordu, çekindim” diyor.

O süreçte Cumhurbaşkanı Erdoğan ya da Emine Erdoğan’a gidip yaşadıklarınızı anlatmayı neden düşünmediniz? diye sordum.

“Şimdiki aklım olsa gider anlatırdım Nagehan Hanım ama evlenirken şahit yapmışım, bunları anlatmak olmaz gibi geldi, gitmedim” yanıtını veriyor.

AİLESİ EVLİLİĞE KARŞI ÇIKMADI MI?

“Abim ilk zamanlar karşı çıktı bu evliliğe. Sonra aşık olduğumu gördü.”

Taşkesenlioğlu-Ban çifti 2019’da evlendiler, öncesinde Ban Türk Hava Kurumu Üniversitesi’nde rektörlük yapmış ve hakkında Türk Hava Kurumu şikayetçi olup birçok vahim yolsuzluk iddiası ortaya atmıştı. Bunlara rağmen neden evlendi? Ailesi itiraz etmedi mi?

“O iddiaları sözlendikten sonra öğrendim, zaten bir çoğunu sildirmişti, kayıtlarda yoktu, son süreçte yeniden dolaşıma girdi suçlamalar. Benim öğrendiğim üniversite bütçesinden hediye almak gibi birkaç şeydi, nişanlanırken vazgeçme noktasına geldim ama vazgeçemedim işte Nagehan Hanım, pişmanım.”

SPK Başkanlığı yapan abisinin ismi ile Ünsal Ban’ın borsada manipülasyon yaptığı ve Ali Fuat Taşkesenlioğlu ile birlikte “içeriden öğrenenlerin ticareti” yöntemiyle büyük yasadışı paralar kazandığı iddiasını hatırlattım…

“Bakın Nagehan Hanım; abim Nisan 2021’de evimizi bastı, Ünsal’ın adını kullanarak insanlardan para aldığını duymuş. İsmimi masalara meze ediyormuşsun, dedi. Bir daha da konuşmadı Ünsal’la, annemin cenazesinde dahi konuşmadı. Abim ile Ünsal Ban, o kriminal borsa işlerinde ortak değil. İnanın bana.”

2,5 MİLYON DOLAR SORUSU… ‘BU RAKAMLARI BİR İŞ İNSANI VEREBİLİR’

Zehra Taşkesenlioğlu boşanma sürecinde Ban’a verdiği 2.5 milyon doları talep etti. Bu rakam da çok konuşuldu.

2.5 milyon dolar ciddi bir rakam. Zehra Taşkesenlioğlu bu parayı nasıl ve nereden bulmuştu?

“Nagehan Hanım 2.5 milyon doları Ünsal’a ofis alması için 2019’da verdim. O zaman TL karşılığı bugünkü gibi değildi, 10-11 milyon TL idi. Ben siyasetin yanı sıra bir işkadınıyım. Bu rakamları bir iş insanı verebilir. Bakın evliliğimizde ilk bir sene her şey çok iyiydi, benim ayağım yerden kesilmiş gibiydi. O ruh hali ile bana “Şirketini şoföre devret, zaten milletvekilisin, ilgi üzerinde” deyince bunu sorgulamadım. Ünsal biz evlenirken ‘Benim ABD’de Yağlıdere yöntemi ile götürdüğüm 3.5-4 kg altınım var’ diyordu.

Onca tuhaf haber, vahim iddialar… Bunların ortasında her şeyden bihaber olunabilir mi?

“Bir gün bir Hoca aradı, Ünsal bir şirketten 1 milyon dolar istemiş” dedi, bazı arkadaşlarım da zaman zaman gelip “Bir dedektif tut, çünkü şirketleri halka arz etmek için Ünsal’ın para istediğini duyuyoruz” diyorlardı.

Milletvekili olduğum için hiçbir şey yapmadım, dedektif tuttuğum duyulsa haber olur, cesaret edemedim galiba. Ben uzun zamandır avaz avaz susuyorum! Bir de Ünsal, ben sorunca öyle şeyler anlatıyor, öyle ikna edici konuşuyordu ki…

Bir şekilde kendimi kandırıp hayatıma devam ediyordum.

YATLARIN HİKAYESİ… ‘BİZ BAŞÖRTÜLÜLER İÇİN MAHREMİYET SAĞLIYOR’

Yatların hikayesi nedir, diye soruyorum…

2019’da yeni evlenmiştik, babası vefat etti. 10 gün sonra Atina’ya tatile gittik. Dönünce “Ben sana yat alayım” dedi. Biz başörtülü hanımlar için tekne mahremiyet yaşatan bir olay, kadın kaptan bulunca özgür olursunuz Nagehan Hanım, istediğiniz yerde denize girersiniz. İlk olarak 1 milyon 750 bin TL değerinde yat aldık, Bodrum’daydı. Ama astarı yüzünden pahalı oluyor, liman vergisi, kaptan vs… Geçen sene sattık onu.

Peki Temmuz ayında alınan milyonlarca Euro değerinde yat hadisesi nedir Zehra Hanım, diyorum…

O aşırı pahalı tekneyi alırken bana hiç haber vermedi. Zaten ben artık boşanma aşamasına gelmişim neden böyle bir yat almasını isteyeyim Nagehan Hanım? Benim o kadar paradan haberim yok.

Sonra anladım ki Ünsal, parayı bağlayıp aklamak istiyor.”

‘İNANIN 2,5 KİLO ALTIN DIŞINDA BİR ŞEYİM YOK’

Zehra Taşkesenlioğlu üç saate yakın süren konuşmamızdan sonra durup şöyle diyor:

“Çoluğum, çocuğum yok, bir annem vardı, onu da kaybettim. Benim öyle fazla bir paraya ihtiyacım yok ki Nagehan Hanım. Kendi yağında kavrulan birisiydim. Bankada 2.5 kilo altınım var, o kadar. İnanın, bu 2.5 kilo altın dışında hiçbir servetim yok Nagehan Hanım. Ama gözüm parada değil. Bana bu kadar ağır iftiraların altında kalmak çok ağır geliyor. Artık kime inanacağımı, ne düşüneceğimi bilemez hale geldim. Karşıma çıkan her kadına ‘Acaba kocaları onlara benim yaşadıklarımı yaşatır mıydı? Bunlar neden benim başıma geldi?’ diye soruyorum.”