Zehra ve Sylla bir arada! Bir süredir yoktu

Son Set" isimli kitap ödüllü yazar Annalisa Strada ve Myriam Sylla'nın işbirliği ile hazırlanmış.

Voleybolda sezonun bitmesiyle ortalarda görünmeyen Zehra Güneş "Son Set" isimli kitabın tanıtımında ortaya çıktı. Güneş’in yanında İtalya’nın ünlü voleybolcusu Myriam Sylla da vardı.

İLK KEZ YAN YANALAR

Zehra Güneş Milli takımın ve VakıfBank'ın 25 yaşındaki yıldızı sezonun bitmesinin ardından dinlenmeye çekilmişti. Ünlü voleybolcu ilk kez görüntülendi.

30 yaşındaki Sylla, İtalya'nın en önemli takımlarından Vero Volley Milano'da forma giyiyor.

Sylla ile Zehra, daha önce rakip olarak karşı karşıya gelmişlerdi. İkili ilk kez "Son Set" isimli kitabın tanıtımı için bir araya geldi.

"Son Set... Hazır, başla uç..." kitabında Zehra Güneş'in voleybola başlamak isteyenler için tavsiyelerine yer verilmiş.