Zeki Demirkubuz - Nuri Bilge Ceylan düellosunda son perde

2006 yılında hafızalarda yer etmiş “Kader” filminin ödül töreni sonrasında çok yakın arkadaşlıkları bir anda bozulan Zeki Demirkubuz ve Nuri Bilge Ceylan arasında geçen olay herkesin kafasında soru işareti bırakmış olmasına rağmen, iki isim de yıllar boyunca bu konu hakkında ne olduğunu belirtmemişti.

Uzun yıllar sonrasında “İntihal” tartışması nedeni ile aralarındaki düello yeniden alevlenmişti. Ünlü yönetmen Zeki Demirkubuz herkesin merak ettiği konu hakkında sessizliğini bozdu.

Habertürk kanalına çıkan Zeki Demirkubuz, 2006 yılında Antalya’da düzenlenen ödül töreninde “Kader” en iyi film ödülünü almış, o törende Nuri Bilge Ceylan, bayılmıştı.

Törenden sonra Ceylan’ı aradığını belirten Demirkubuz, Ceylan’ın o gün konuşmak istemediğini ve ondan sonrada konuşmadığını ifade etti.

“TOKAT ATMAK İSTEDİM”

O günden iki gün sonra sokakta yüz yüze geldiklerini söyleyen Demirkubuz, “2 gün sonra sokakta yüz yüze geldik “iyi misin” dedim. Yüzünü çevirdi. Bir tane tokat atmak istedim” dedi.

“LAN CANNES FESTİVALİNİN MUHTARI MISIN?”

Ceylan’ın kendisi ile neden konuşmadığını bilmediğini belirten Demirkubuz, nedenini merak ettiği için Ceylan’ın çok yakınındaki bir akrabasına bu durumu sorduğunu, ondan da şu cevabı aldığını söyledi: “Çok yakınındaki bir akrabasına sordum. Cannes Film Festivali aleyhinde konuştuğum için benimle konuşmadığını söyledi. Lan Cannes Film Festivali’nin muhtarı mısın, nesin sen? sana ne…”

“ADİLİK YAPMASIN”

Ceylan’ın yönetmenliğini yaptığı ve 2014 yılında ödül kazandığı “Kış Uykusu” filminin kitabı geçtiğimiz günlerde yayımlanmış ve Ceylan kitapta, Üç Maymun filminin Demirkubuz’dan intihal ile çekildiği iddialarına yanıt vermiş, Demirkubuz’un gerçeği bildiğini şu sözlerle açıklamıştı: “Öyle bir şey yok ama nedense öyle bir şey varmış gibi bir izlenim yaratmayı tercih ediyor. Bence çok ayıp ediyor. Bunca yıl arkadaşlık ettik, birbirimize ne yardımlar ettik sonuçta”

Bu durum üzerine konuşan Demirkubuz, “Üç Maymun’u izlemedim. Adilik yapmasın. Çünkü ben ima etmem, bir şey varsa çat çat söylerim”

“CEYLAN BİR DAHA TEK KELİME ETMEYECEK”

Demirkubuz, Ceylan’ın konuşmaya devam etmesi halinde YouTube kanalı açacağını söyledi: “Susacak, dişini sıkacak ve bir daha tek kelime etmeyecek. Ederse, Youtube kanalı açarım, her gün düzenli yayın yaparım. Bu ülkenin en sevdiği şey unutmaktır. Her yaptığımız yanımıza kar kalmıyor. Biraz düşüneceksin.”