Zeki Yavru imzayı attı

Kaynak: AA
Zeki Yavru imzayı attı

Zeki Yavru yeni sözleşmesini imzaladı.

Süper Lig ekiplerinden Yılport Samsunspor, Zeki Yavru'nun sözleşmesini 1 yıl uzattığını açıkladı

Kırmızı-beyazlı kulüpten yapılan yazılı açıklamada, 32 yaşındaki Zeki Yavru'nun sözleşmesinin 1 yıl daha uzatıldığı duyuruldu.

Açıklamada Zeki Yavru'nun sahada gösterdiği özveri ve performansıyla herkesin sevgisini kazandığı belirtilerek Samsunspor forması giymeye devam edeceği ifade edildi.

Tecrübeli oyuncu, 2023-2024 sezonunda 28 lig maçında forma giyerken, 4 asist yapıp 1 gol atma başarası gösterdi.

İlgili Haberler
Milli takıma gladyatör dopingi
Son Haberler
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi Gündem
Flaş...Flaş...Kanal İstanbul'un imar planı iptal edildi
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi Gündem
DEM Partili meclis üyelerinin Hakkari Belediyesi'ne girişi engellendi
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe Yerel Haberler
Aksaray'da jandarmadan uyuşturucu tacirine darbe
Haziran zam şampiyonu belli oldu Ekonomi
Haziran zam şampiyonu belli oldu
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira Spor
Mehmet Büyükekşi: Yalan iftira
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme Gündem
Kayseri'de çocuğa istismar olayında flaş gelişme
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı Magazin
Jennifer Lopez soyundu Instagram karıştı