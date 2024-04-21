Zelenski ABD'ye teşekkür mesajı yayınladı

ABD Temsilciler Meclisi, aylar süren bekleyişin ardından 95 milyar dolarlık yardım paketini dün gece onayladı. Çoğunluğu Cumhuriyetçi Parti mensuplarının oluşturduğu Temsilciler Meclisi'nden bazı Cumhuriyetçilerin itirazlarına rağmen kabul edildi.

Paket Ukrayna'ya 61 milyar dolarlık askeri yardım içeriyor. Bu miktarın üçte birinden fazlasının silah ve cephanenin yenilenmesine ayrılması planlanıyor. Temsilciler Meclisi'nden geçen karar bu hafta içerisinde ABD Senatosu'nda görüşülecek.

Son aylarda hem ABD hem de Avrupa'ya destek sağlamaları için adeta yalvaran Zelenski, dün gece 3 sularında sosyal medya platformu X üzerinden yayınladığı bir mesajla bu kararın alınmasında emeği geçen herkese şükranlarını bildirdi.

"DEMOKRATİK DÜNYA RUS TERÖRÜNÜ YENECEK GÜCE SAHİPTİR"

Patriotlar depolarda durmak yerine çalıştıkları ve hayat kurtardıkları takdirde hava savunma sistemi olarak adlandırılabilirler.

Modern savaş uçakları, modernliğin test edildiği ve bugünün çocuklarının ve torunlarının barış ve güvenlik içinde yaşayıp yaşamayacağının belirlendiği yerlerde gereklidir.

Demokratik dünya Rus terörünü yenecek güce sahiptir. Kendi gücünden tereddüt etmemeli ve bunun yerine yaşamı korumak için çalışmalıdır.

Patriotların şu anda Ukrayna'nın elinde olması gerekiyordu. Ukrayna'nın acilen modern savaş uçaklarına ihtiyacı var. Rus füzeleri ve İran'ın "Şahid" insansız hava araçları yenilgiye uğratılmalıdır ki gelecekte harabeler hiçbir yerde yaşama galip gelemesin.

Terörle ancak birlikte çalışarak ve ortak adımlar atarak etkili bir şekilde mücadele edebiliriz. Bunu fark eden her ülke ve lidere minnettarım. Ukrayna'yı destekleme konusunda liderlik gösteren herkese teşekkür ediyorum.