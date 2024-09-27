Zelenski, Harris ve Biden’a ‘Zafer Planı’nı sundu

Düzenleme: Kaynak: DHA
Zelenski, Harris ve Biden’a ‘Zafer Planı’nı sundu

ABD Başkanı Joe Biden, mevcut Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşen Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, 'Zafer Planı'nı sundu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, başkent Washington'da ABD Başkanı Joe Biden, mevcut Başkan Yardımcısı ve Başkan Adayı Kamala Harris ile görüşme yaptı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Basın Ofisi'nden yapılan açıklamada, "Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Washington'da Amerika Birleşik Devletleri Başkan Yardımcısı Kamala Harris ile bir araya gelerek kendisine Zafer Planını sundu.

Zelenski, Harris ve Biden’a ‘Zafer Planı’nı sundu

Devlet Başkanı, Kamala Harris'e ilk Barış Zirvesi'ne katılımı ve ABD'nin Ukrayna'ya başından beri sağladığı sarsılmaz destek için teşekkür etti. Görüşme sırasında Başkan Zelensky Zafer Planının ayrıntılarını paylaştı" denildi.

BİDEN İLE DE GÖRÜŞTÜ

Zelenski, daha sonra Beyaz Saray'da ABD Başkanı Biden ile bir araya geldi. İki lider, Zafer Planı ile ilgili ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunma talimatı verdi. Yapılan açıklamada, "Zelenski, Zafer Planı'nı ABD Başkanı'na sundu. Liderler Planın diplomatik, ekonomik ve askeri yönlerini ele aldılar ve ekiplerine gelecek adımlar konusunda istişarelerde bulunmaları talimatını verdiler. Joe Biden 12 Ekim'de Almanya'da liderler düzeyinde Ukrayna Savunma Temas Grubu toplantısı düzenleyecek. Ukrayna ve Amerika Birleşik Devletleri Başkanları, istişarelerin gidişatını gözden geçirmek üzere ikili bir görüşme gerçekleştirecek. Ayrıca, Ukrayna'ya yönelik ilave desteği koordine etmek üzere uluslararası ortaklarla bir araya gelecekler" denildi.

Zelenski, Harris ve Biden’a ‘Zafer Planı’nı sundu

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