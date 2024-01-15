Zelenski’den Avrupa’yı şoke edecek talep. Ukrayna geri adım mı atacak?

Ukrayna lideri Zelenski, Dünya Ekonomik Forumu'nun yıllık toplantısına gitmeden önce Bern ziyareti sırasında İsviçre Devlet Başkanı Viola Amherd ile bir araya geldi.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, Davos zirvesi için bulunduğu İsviçre'den, Rusya'nın devam eden işgaline karşı dünya liderlerinin katılımıyla üst düzey bir barış zirvesi düzenlemesini istedi. Ukrayna lideri Rusya'yı zirveye davet etmedi.

Rusya'nın Ukrayna'yı işgalinin ikinci yıldönümüne günler kala Ukrayna Devlet Başkanı Zelenski, İsviçre'den barış zirvesi düzenlemesini talep etti.

Zelenski, görüşmelerin ardından düzenlediği basın toplantısında şunları söyledi: "Ekiplerimiz yarından itibaren İsviçre'de küresel barış zirvesi düzenlemek için hazırlıklara başlıyor."

Zirveye Rusya'nın davet edilip edilmeyeceği sorulduğunda Zelenski, "Egemenliğimize ve toprak bütünlüğümüze saygı duyan tüm dünya ülkelerine kapımız açık. Dolayısıyla kimi davet ettiğimiz konusunda çıkarımlarda bulunabilirsiniz." diye yanıtladı.

Çin'in katılmasının beklendiği zirvenin ne zaman yapılacağına ilişkin bir tarih belirtilmedi.

İsviçre Cumhurbaşkanı Amherd, "Mümkün olduğu kadar çok ülkenin katılacağı, geniş çapta desteklenen bir zirve düzenlemek istiyoruz." diyerek talebe olumlu yaklaştı.

Rusya'nın Ukrayna'daki savaşı Şubat ayında üçüncü yılına girecek ve Moskova son haftalarda Ukrayna'ya yönelik hava saldırılarını sıklaştırdı.