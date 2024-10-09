Zelenski'den dikkat çeken NATO açıklaması

Kaynak: AA
Zelenski'den dikkat çeken NATO açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, ülkesinin NATO'ya davet edilmesi hakkında ilk adımın atılmasını istediklerini ifade etti.

Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" kapsamında Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bu hafta yapılması planlanan Ramstein formatlı Ukrayna Temas Grubu toplantısına ilişkin olarak Zelenski, ABD'deki kasırga nedeniyle ertelenen toplantının tarihinin, yakın zamanda belli olacağını söyledi.

Zelenski, Ramstein toplantısının öncesinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderleriyle görüşeceğine işaret ederek, "Bir günde güçlenmemizin bağlı olduğu kilit ortaklarımızla görüşmelere başlayacağım." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerin liderleriyle görüşmeler yaptıktan sonra Barış Planı'nı Ramstein formatlı toplantıda tüm ortaklara sunacağını kaydeden Zelenski, "Zafer Planı, Beyaz Saray'da sunulduğu gibi orada da (Ramstein toplantısında) ayrıntılı olarak sunulacak." dedi.

Zelenski, Ramstein toplantısının ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığında 50'den fazla savunma bakanı ve pek çok liderin katılımıyla yapılacağını söyledi.

Zelenski, tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesinde, gerçek barış ve diplomasi konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Zelenski, "Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz. NATO'ya davet, ittifaka üyelik değildir. Evet, NATO üyesi olmak daha iyi. Ancak şimdi konumumuzu güçlendirmekten bahsediyoruz. Savaştan sonra, 10 yıl, 30 yıl sonra değil, şimdi" ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaş sırasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin liderlerinin tutumunu anladığını söyledi.

Son Haberler
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Gaziantep ’te doğalgaz boru hattı delindi. Mahalleli etrafa kaçıştı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Muş'ta seyir halindeki yolcu otobüsü yandı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Ordu’da iki otomobil kafa kafaya çarpıştı. 4 yaralı
Snoop Dogg kimdir?
Snoop Dogg kimdir?
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza
Kayseri'de ters yönde ilerleyen servis midibüsüne 6 bin TL ceza