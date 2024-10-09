Zelenski'den dikkat çeken NATO açıklaması

Zelenski, Hırvatistan'ın Dubrovnik kentinde düzenlenen "Ukrayna-Güneydoğu Avrupa Zirvesi" kapsamında Hırvatistan Başbakanı Andrej Plenkovic ile ortak basın toplantısında konuştu.

Bu hafta yapılması planlanan Ramstein formatlı Ukrayna Temas Grubu toplantısına ilişkin olarak Zelenski, ABD'deki kasırga nedeniyle ertelenen toplantının tarihinin, yakın zamanda belli olacağını söyledi.

Zelenski, Ramstein toplantısının öncesinde İngiltere, Fransa, İtalya ve Almanya liderleriyle görüşeceğine işaret ederek, "Bir günde güçlenmemizin bağlı olduğu kilit ortaklarımızla görüşmelere başlayacağım." ifadesini kullandı.

Söz konusu ülkelerin liderleriyle görüşmeler yaptıktan sonra Barış Planı'nı Ramstein formatlı toplantıda tüm ortaklara sunacağını kaydeden Zelenski, "Zafer Planı, Beyaz Saray'da sunulduğu gibi orada da (Ramstein toplantısında) ayrıntılı olarak sunulacak." dedi.

Zelenski, Ramstein toplantısının ABD Başkanı Joe Biden'ın başkanlığında 50'den fazla savunma bakanı ve pek çok liderin katılımıyla yapılacağını söyledi.

Zelenski, tüm güneydoğu Avrupa ülkelerinin Ukrayna'daki savaşın adil bir şekilde sona erdirilmesinde, gerçek barış ve diplomasi konusunda kararlı olduğunu dile getirdi.

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik sürecini değerlendiren Zelenski, "Davet konusunda ilk adımın atılmasını istiyoruz. NATO'ya davet, ittifaka üyelik değildir. Evet, NATO üyesi olmak daha iyi. Ancak şimdi konumumuzu güçlendirmekten bahsediyoruz. Savaştan sonra, 10 yıl, 30 yıl sonra değil, şimdi" ifadelerini kullandı.

Zelenski, savaş sırasında Ukrayna'nın NATO üyeliğine şüpheyle yaklaşan ülkelerin liderlerinin tutumunu anladığını söyledi.