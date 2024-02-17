Zelenski’den kritik NATO açıklaması. 'Üye olmayı hak ettiğimize inanıyorum'

Kaynak: AA
Zelenski’den kritik NATO açıklaması. 'Üye olmayı hak ettiğimize inanıyorum'
Almanya'da düzenlenen 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'nda konuşan Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, hedeflerinin NATO'ya üye olmak olduğunu ve bunu hak ettiklerine inandığını açıkladı.

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamaya göre, Zelenskiy, Almanya'da düzenlenen 60'ıncı Münih Güvenlik Konferansı'nda (MSC 2024) bir konuşma yaptı.

Ukrayna birliklerinin Donetsk bölgesindeki Avdiyivka kentinden çekilme kararının mantıklı ve adil olduğunu, çünkü bunun gerekli silah gelene kadar Ukraynalıların hayatlarını koruduğunu belirten Zelenski, “İnsanlarımızı, askerlerimizi koruyoruz, çünkü savunmanın anlamı budur" diye konuştu.

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İNSANLARIN ÇEKİLMESİ RUSYA'NIN KAZANDIĞI ANLAMINA GELMİYOR

Zelenskiy, Avdiyivka'daki Ukraynalı birliklerin kuşatılmamak için diğer sınırlara çekildiğini anımsatarak, insanların kilometrelerce çekilmesinin Rusya'nın bir şey ele geçirdiği anlamına gelmediğini, Rusya’nın hiçbir şey ele geçirmediğini belirtti.

Rusya’nın, birkaç köy ve kasabayı yok ettiğini ama her şeyden daha çok hayatlarını yok ettiğini ifade eden Zelenski, ellerindeki silahların yeterli olmadığına işaret ederek, "Uygun silahları bekleyeceğiz. Uzun menzilli silahlar yok. Rusya'da var ama bizde çok az. Bütün gerçek bu. Bu nedenle bugün ana silahımız askerlerimiz, insanlarımız ve ortaklarımızın desteğine güveniyoruz" diye konuştu.

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"RUSYA'YA KARŞI HAVADA AVANTAJ ELDE ETTİK"

Ukrayna'nın topçu ve uzun menzilli silahlara ihtiyacı olduğunu ifade eden Zelenski, bu konuda ortaklarından destek beklediklerini belirtti. Zelenski, Rusya'ya karşı havada avantaj elde ettiklerini ileri sürerken, hava savunma sistemleri tedarikinin Ukraynalı askerlerin ilerlemesine yardımcı olacağını açıkladı.

Zelenski, "Ortaklarımıza minnettarız. Patirot, IRIS-T, NASAMS hava savunma sistemlerini almaya başladık. Ama hızlı bir şekilde ilerlemek için bunlar yeterli değil. Çözüm çok basit, hava savunma sistemlerimizin yerleştirildiği yerlere insanlar geri dönüyor, şehrin ekonomisini yükseltiyor" dedi.

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"NATO'YA ÜYELİĞİ HAK ETTİĞİMİZİ DÜŞÜNÜYORUM"

Ukrayna'nın NATO'ya üyelik süreci hakkında da konuşan Zelenskiy, hedeflerinin NATO'ya üye olmak olduğunu belirtirken, “Bunu hak ettiğimize inanıyorum. Ukrayna'yı İttifaka yakınlaştırmak için elimizden gelen her şeyi yapacağız" diye konuştu.

Zelenskiy, Ukrayna'nın NATO'ya katılması davetinin müttefik bir karar olduğunu ve henüz tüm liderlerin bunu desteklemediğini, dolayısıyla bu yöndeki çabaların devam edeceğini bildirdi.

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