Zelenski'den Putin'i çılgına çevirecek sözler. Kremlin'deki hasta ihtiyar

Ukrayna'nın Sovyet sonrası bağımsızlığının 33. yıl dönümünü kutlayan Zelenski, ülkesinin yeni silahı Palianytsia hakkında açıklamada bulundu.

Zelenski, yeni silahın Kiev'in bugüne kadar Rusya'ya karşı savaşmak için kullandığı ve ülkenin petrol rafinerilerini ve askeri havaalanlarını vuran yerli yapım insansız hava araçlarından daha hızlı ve daha güçlü olduğunu söyledi.

Ukrayna lideri konuşmasında "Düşmanımız bundan böyle Ukrayna'nın misilleme gücünün ne olduğunu bilecek. Değerli, simetrik, uzun menzilli füzemizle tanışmalarına az kaldı" ifadelerini kullandı.

Zelenski, Ukrayna'ya ait yeni nesil silahların Rusya'daki bir hedefe yönelik başarılı bir saldırıda kullanıldığını açıklasa da daha fazla detay vermedi.

Ukrayna Lideri, Rusya'nın 71 yaşındaki Devlet Başkanı'nı Putin ve Moskova'dan gelen nükleer söylemi küçümseyici bir dille eleştiri yağmuruna tuttu.

Telegram adlı sosyal medya uygulamasında yayınlanan videoda Zelenski "Kızıl Meydan'dan sürekli herkesi kırmızı tuşla tehdit eden hasta bir ihtiyar bize kırmızı çizgilerini dikte edemez" dedi.

Şubat 2022'de işgal ettiğinden beri Ukrayna'ya binlerce füze ve drone ile saldıran Rusya, Ukrayna'nın drone saldırılarını terörizm olarak niteledi. Ruslar savaşın başladığı ilk günden bu yana Ukrayna'nın %18'ini işgal etmiş durumdaç

Zelenski, Ukrayna'yı füze ve benzeri mühimmatla saldıran Rus savaş uçaklarının kullandığı hava üslerini vurmak gibi Batılı silahları Rus topraklarının daha derinlerinde kullanmasına izin vermeleri için batılı müttefiklerine baskı yapıyor.

Zelenski düzenlediği basın toplantısında, "Palianytsia da dahil olmak üzere yeni silahlarımızın, bazı ortaklarımızın maalesef kararları geciktirdiği bir dönemde, gerçekçi bir hareket tarzı olduğunu bir kez daha vurgulamak istiyorum" diye konuştu.

Ukraynalılar, Ukrayna ekmeğinin adı olan "Palianytsia" kelimesinin Ruslar için telaffuzu çok zor olduğunu ve savaş sırasında Ukraynalılar ile Rusları birbirinden ayırmak için-bazen de espri amaçlı kullanıldığını söylüyor.

Zelenskiy, İHA füzesiyle ilgili olarak, "Rusya için çok zor olacak, tam olarak neyin çarptığını telaffuz etmek bile zor olacak" dedi.