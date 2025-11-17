Ukrayna, devlet enerji şirketlerine yönelik 100 milyon dolarlık rüşvet skandalıyla çalkalanıyor. Skandalın merkezinde, Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenski’nin eski iş ortağı Timur Mindich’in olduğu iddia ediliyor. NABU (Ukrayna Yolsuzlukla Mücadele Bürosu), Energoatom’un muhataplarının %10-15 oranında rüşvet ödemeye zorlandığını tespit etti.

Yolsuzluk iddiaları Ukrayna genelinde büyük tepkiye yol açtı ve Zelenski'nin cumhurbaşkanlığı döneminin en kötü skandalı olarak anılmaya başlandı. Zelenski, skandalın ardından devlet enerji şirketlerinde yönetim değişiklikleri yapacağını ve sektörün “temizleneceğini” duyurdu. Hükümete, yolsuzlukla mücadele kurumları ve kolluk güçleriyle sürekli iletişim kurma talimatı verdi. Ulusal Enerji ve Kamu Hizmetleri Düzenleme Komisyonu’nda reform yapılması için acil yasa tasarısı parlamentoya sunulacak.

ZELENSKİ'NİN SIRRA KADEM BASAN ORTAĞI KİM?

Rüşvet skandalı Ukrayna'yı kasıp kavururken Zelenski'nin yakın arkadaşı ve eski ortağı Timur Mindich, Kiev'deki evinden kaçtı. Zelenski'nin medya prodüksiyon şirketi Kvartal 95'in kurucu ortağı olan Mindich'in Polonya'ya kaçarak saklanmak için İsrail'e gittiği düşünülüyor.

ÇOK İSTEDİĞİ AB ÜYELİĞİ SKANDAL NEDENİYLE SALLANTIDA

Bu hafta Fransa ve İspanya'ya da seyahat etmesi beklenen Zelenski, Ukrayna'nın AB üyesi olabilmesi için yolsuzlukla mücadele konusunda "ciddi" olduğunu Avrupalı ​​müttefiklerine kanıtlamak zorunda. Avrupalı müttefikleri de Ukrayna liderini bunun için baskı altında tutuyor.

Finlandiya Cumhurbaşkanı Alexander Stubb, Associated Press haber ajansına yaptığı açıklamada, Zelenski'nin yolsuzluk iddialarıyla hızla ilgilenmesi gerektiğini söyledi.

Skandal, Kiev'in yaklaşan bir bütçe açığıyla karşı karşıya olduğu ve AB'nin Rusya'nın dondurulan varlıklarına dayalı olarak Ukrayna'ya verilecek 140 milyar euroluk kredi konusunda çıkmaza girdiği zor bir döneme denk geldi. Ukrayna'nın AB üyelik müzakerelerinde ilerlemeyi engelleyen Macaristan Başbakanı Viktor Orbán, yolsuzlukla mücadele soruşturmasına sarıldı ve soruşturmanın Zelenski ile "sayısız bağlantısı" olan "bir savaş mafyası ağını" ortaya koyduğunu iddia etti.

UKRAYNA'NIN ACİL ALTERNATİF ENERJİ KAYNAKLARINA İHTİYACI VAR

Bu gelişmeler, Zelenski’nin Yunanistan ziyareti ve ABD’den sağlanacak LNG tedariki anlaşmasıyla eşzamanlı olarak geldi. Ukrayna, Rusya’nın enerji altyapısına yönelik saldırıları nedeniyle alternatif enerji kaynaklarına acilen ihtiyaç duyuyor.

Skandal, Ukrayna’nın AB üyelik müzakereleri ve uluslararası mali destek beklentileri açısından da kritik bir dönemeç oluşturuyor. Soruşturma, diğer bakanlık ve devlet kurumlarını da kapsayabilecek genişlikte.