Zelenskiy: Doğu cephesinde inisiyatif Rus ordusunda

Ukrayna Devlet Başkanlığı Ofisi'nden yapılan açıklamaya göre, Zelenskiy ve Metsola arasındaki görüşmede, cephe hattındaki durum, savunma desteği, Rusya'nın savaş planı, Ukrayna'nın Avrupa entegrasyonu ve Küresel Barış Zirvesi gibi konular ele alındı.

Görüşmenin ardından düzenlenen ortak basın toplantısında konuşan Zelenskiy, Ukrayna'ya verdiği destek için Metsola'ya teşekkür ederek, birinci derece Liyakat Nişanı sundu. Haziran ayında İsviçre'de gerçekleştirilecek Küresel Barış Zirvesi'ne atıfta bulunan Zelenskiy, Rusya'yı zirveyi aksatmakla suçladı ve uluslararası topluma zirveye katılım çağrısında bulundu.

Doğu cephesindeki durumun zor olduğunu belirten Zelenskiy, silah tedarikinin artırılmasıyla Rusya'yı durdurabileceklerini ifade etti. Ancak, şu anda inisiyatifin Rus ordusunda olduğunu ve bunun ancak güçlü bir silah tedarikiyle durdurulabileceğini vurguladı. Zelenskiy, gerekli yardımların gelmesiyle Rusya'nın doğudaki faaliyetlerini durduracaklarını dile getirdi.