Zelenskiy Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki Ukraynalı askerleri ziyaret etti.

Zelenskiy Donetsk bölgesinde Ukraynalı askerleri ziyaret etti

Ukrayna Devlet Başkanlığı'nın resmi internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Zelenskiy bugün kutlanan Deniz Piyadeleri Günü dolayısıyla Donetsk bölgesinde Marinka ve Ugledar şehirleri yönündeki Ukrayna ordusuna ait ön mevzilerde görevli askerleri ziyaret etti.

Cephedeki gelişmelerle ilgili komutanlardan bilgi alan Zelenskiy, Ukraynalı deniz piyadelerinin düşmana karşı etkili şekilde savaştıklarını dile getirdi.

Zelenskiy, "Bu nedenle bugünden itibaren deniz piyadelerinin potansiyelini önemli ölçüde artırıyoruz ve Deniz Piyade Kolordusunu oluşturuyoruz." dedi.

Volodimir Zelenskiy, ziyaretinde bazı Ukraynalı askerlere de devlet nişanı takdim etti.

(AA)

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