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Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rus ordusunun Ukrayna'nın Herson şehrini 15 Aralık'ta 16'dan fazla kez hedef aldığını açıkladı.

Haber Giriş: 16 Aralık 2022 Cuma - 04:21
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Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı

Zelenskiy: Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı
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Zelenskiy, Telegram hesabından yaptığı günlük görüntülü paylaşımında, Rus ordusunun Herson şehrine düzenlediği saldırıda Kızılhaç yardım noktasında gönüllü çalışan sağlık görevlisi bir kadının hayatını kaybettiğini belirtti.

Volodimir Zelenskiy, "Rusya gün boyu Herson'u 16'dan fazla kez bombaladı. Sadece bir günde ve bu, her gün böyle." dedi.

Donbas bölgesinde şiddetli çatışmaların sürdüğünü, buradaki yerleşim yerlerine düzenlenen saldırılarda sivil altyapının hedef alındığını kaydeden Zelenskiy, Rus kuvvetlerinin Ukrayna ordusuna karşı başarısız olduğunu söyledi.

Rusya'nın neden olduğu yıkımın durdurulması gerektiğini belirten Zelenskiy, saldırıları durdurmanın tek yolunun Rusları Ukrayna topraklarından çıkarmak olduğunu vurguladı. (AA)

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