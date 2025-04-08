Zelenskiy'den barış gücü çıkışı! Ateşkesten sonra...

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, yabancı barış gücü askerlerinin, tam ateşkes sağlanmasından sonra ülkesine konuşlanabileceğini söyledi.

Zelenskiy, ülkesinde resmi temaslarda bulunan Belçika Başbakanı Bart De Wever ile Kiev'de Devlet Başkanlığı Ofisi'nde bir araya geldi.

ZELENSKİY'DEN BELÇİKA BAŞBAKANI'NA TEŞEKKÜR

De Wever ile ikili görüşmenin ardından ortak basın toplantısı düzenleyen Zelenskiy, ülkesine ayırdığı 1 milyar avroluk yeni askeri yardım paketi için Belçika Başbakanı'na teşekkür etti.

Rus ordusunun, Ukrayna'ya füze saldırılarını sürdürdüğünü kaydeden Zelenskiy, 4 Nisan'da Kriviy Rig kentine düzenlenen saldırıya değindi.

Hava savunma sistemleri konusunda ABD'nin yardımına ihtiyaç duyduklarını dile getiren Zelenskiy, hava saldırılarını önlemek için Patriot sistemlerinin gerektiğini vurguladı.

"İSTEKLER KOALİSYONU"

Zelenskiy, Ukrayna'nın güvenlik garantileri kapsamında yabancı askerlerin ülkesine konuşlandırılması için "İstekliler Koalisyonu" oluşturmayı sürdürdüklerini ifade etti.

Bu kapsamda 10 Nisan'da Brüksel'de bir toplantının daha yapılacağını aktaran Zelenskiy, masaya ilgili konuların yatırılacağını belirtti.

Zelenskiy, "İlerliyoruz, daha hızlı hareket etmek istiyoruz ancak yine de evet, tam bir ateşkesin, savaşa diplomatik bir son vermenin yolunu açabileceği seçeneğini tartışıyoruz. Bu nedenle, 'İstekliler Koalisyonu' Ukrayna'da tam bir ateşkes sağlandıktan sonra ortaya çıkabilir." diye konuştu.

Zelenskiy, 11 Nisan'da Ukrayna konulu "Ramstein" toplantısının da Brüksel'de düzenleneceğini kaydederek, Almanya ve İngiltere'den alınan bilgiye göre, ABD heyetinin toplantıda yer almayabileceğini bildirdi.

Donetsk bölgesinde Rus ordusunda Ukrayna'ya karşı savaşan 2 Çin vatandaşının esir alınmasına da değinen Zelenskiy, ABD'nin bu duruma tepki vermesi gerektiğini söyledi.

Daha önce de Rus ordusundaki Kuzey Koreli askerlerin esir alındığını hatırlatan Zelenskiy, "Ama burada bir fark var. Kuzey Koreliler, Kursk bölgesinde bize karşı savaşıyorlardı. Çinliler ise Ukrayna topraklarında savaşıyor." değerlendirmesinde bulundu.