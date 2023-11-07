Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, 31 Mart 2024'te yapılacağı iddia edilen devlet başkanlığı seçim süreciyle ilgili, "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum." açıklamasında bulundu.

KAYNAK: AA
Zelenskiy'den başkanlık seçimi açıklaması

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, sosyal medya hesabından bir paylaşım yaparak ülkedeki devlet başkanlığı seçimine ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Devlet Başkanı Zelenskiy, "Şu an seçim için uygun zaman olduğunu düşünmüyorum." dedi.

Zelenskiy, şöyle devam etti:

Eğer herhangi bir siyasi tartışmaya son vermek ve gelecek için beraber çalışmak istiyorsak topluma gerekli her türlü cevabı verecek yapılar devlette mevcut. Böylece tartışma alanları oluşturmayız ve Ukrayna karşıtı oyunlara izin vermeyiz.

Devletin savunmasız bırakılmaması gerektiğini belirten Zelenskiy, devlet ve vatandaşın geleceğini belirleyecek savaşın sürdüğünü ve Rusya’nın işine gelecek her türlü adımdan sakınmak gerektiğini söyledi.

31 MART'TA YAPILACAĞI ÖNE SÜRÜLMÜŞTÜ

Ukrayna Parlamentosu (Rada) milletvekili Aleksey Goncharenko, dün Zelenskiy'nin 31 Mart 2024'te devlet başkanlığı seçimleri için hazırlık talimatı verdiğini ileri sürmüştü.

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