Zelenskiy'den Biden'a yeni yardım paketi için teşekkür

Ukrayna lideri Zelenskiy, ABD'nin Ukrayna için açıkladığı yaklaşık 375 milyon dolarlık yeni yardım paketi için Biden'a teşekkür etti.

Zelenskiy'den Biden'a yeni yardım paketi için teşekkür

Editör: İsa Karaarslan

Cumhurbaşkanlığı ofisinden yapılan açıklamaya göre, Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Pazar günü Başkan Biden'a ABD'nin sağladığı toplam 37 milyar doları bulan “güçlü” mali yardım ve yeni askeri yardım paketi için teşekkür etti.

Biden daha önce Japonya'daki G7 zirvesinde Zelenskiy ile bir araya geldiği sırada mühimmat, top ve araçları içeren 375 milyon dolarlık askeri yardım paketini açıklamıştı.

Biden, F16 savaş uçaklarının Ukrayna'ya gitmesine ve Ukraynalı pilotları ABD'deki uçaklarda eğitme kararına atıfta bulunarak, "ABD, Ukrayna'nın kendini savunma yeteneğini güçlendirmek için elinden gelen her şeyi yapmaya devam ediyor" dedi.

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