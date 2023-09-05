Zelenskiy’den Donetsk’teki cephe hattına ziyaret

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Donetsk bölgesindeki cephe hattını ziyaret etti.

KAYNAK: İHA
Zelenskiy’den Donetsk’teki cephe hattına ziyaret

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaş devam ederken, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ülkesindeki cephe hatlarına ziyaretlerini sürdürüyor. Zelenskiy, Donetsk bölgesinde Ukrayna ordusunun konuşlandırıldığı cephe hattına bir ziyaret gerçekleştirdi.

Sosyal medya hesabından ziyarete ilişkin paylaşım yapan Zelenskiy, “Bugün, Donetsk’in operasyonel ve taktik grubunun bir parçası olarak Ukrayna’yı savunan muharebe tugaylarını ziyaret ediyoruz. Önemli haberler, sorunlu konular, arttırılması gereken ikmal maddeleri, askerlerimizin motivasyonunun arttırılması gibi konular ele alındı. 8 tugayın her biri özel ve çok güçlü. Ülkemize her gün kazandırdığınız zaferler için teşekkür ederim” dedi.

Zelenskiy dün yaptığı açıklamada, Ukrayna Savunma Bakanı Oleksiy Reznikov’u görevden alacağını duyurmuş, Reznikov’un yerine Kırım Tatar Türkü Rustem Umerov’un getirileceğini belirtmişti.

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