Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı

Düzenleme: Kaynak: İHA
Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı
Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy, Rusya ile savaşın son günlerde şiddetlenmesi sonrası İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

İspanya hükümeti tarafından konuya ilişkin güvenlik gerekçe gösterilecek bir açıklama yapılmazken, Zelenskiy’in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe’nin Zelenskiy onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

thumbs-b-c-8a3a4a36840bfeeacccc8b3afec935a4.jpg

PORTEKİZ'DEN AÇIKLAMA

Portekiz hükümeti, Zelenskiy’in Portekiz ziyaretini iptal ettiğini açıklarken, herhangi bir neden belirtmediğini kaydetti.

İSPANYA DESTEĞİ SAVUNUYORDU

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu.

Son Haberler
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı Ekonomi
Ticaret Bakanlığı nektarin ve brokoliyi de ticarit kalite denetimine aldı
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi Spor
Şansal Büyüka Ali Koç'a seçimi kazandıracak formülü verdi
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı Dünya
AB’den İsrail'e Refah'taki kara saldırılarını derhal durdurması çağrısı
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor... Gündem
Pegasus’un yeni rotası açıklandı! Uçuşlar başlıyor...
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması Dünya
Çin Merkez Bankası PBoC'den faiz açıklaması
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı Ekonomi
Emeklilikleri iptal edilecek. Özgür Erdursun açıkladı
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz Dünya
Avrupa Birliği: Yaşananlardan endişe duyuyoruz