Zelenskiy’den İspanya ve Portekiz kararı

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, İspanya ve Portekiz ziyaretlerini iptal etti.

İspanya hükümeti tarafından konuya ilişkin güvenlik gerekçe gösterilecek bir açıklama yapılmazken, Zelenskiy’in İspanya ziyareti çerçevesinde, İspanya Kralı VI. Felipe’nin Zelenskiy onuruna 17 Mayıs’ta resepsiyon vermesi planlanıyordu.

Öte yandan, Ukrayna Devlet Başkanı ile İspanya Başbakanı Pedro Sanchez arasında ikili güvenlik iş birliği anlaşması imzalaması öngörülüyordu.

PORTEKİZ'DEN AÇIKLAMA

Portekiz hükümeti, Zelenskiy’in Portekiz ziyaretini iptal ettiğini açıklarken, herhangi bir neden belirtmediğini kaydetti.

İSPANYA DESTEĞİ SAVUNUYORDU

İspanya, savaşın başladığı 2022 yılının Şubat ayından bu yana Ukrayna’ya maddi ve askeri destek verilmesi gerektiğini savundu.