Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor

Reuters’ın aktardığına göre; Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da yaşanan olaylara ilişkin, "Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, Artık Moskova'da olmadığından eminim" dedi.

Zelenskiy'den Rusça mesaj: Kremlin'deki adam çok korkuyor

Reuters’ın aktardığına göre, Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'da yaşanan olaylara ilişkin açıklama yaptı.

,Zelenskiy, "Bugün kesinlikle sessizliğin olmaması gereken bir gün. Kesinlikle liderliğe ihtiyacımız var. Bugün dünya gördü ki Rusya'nın liderleri hiçbir şeyi kontrol etmiyor. Hiçbir şeyi kontrol etmiyorlar. Tam bir kaos. Öngörülebilirliğin tamamen yok olduğu ve tamamen silahlarla dolu olan Rusya topraklarında oluyor." ifadelerini kullandı.

Rus haydutları, paralı askerleri ve oligarklarının Rus şehirlerini ele geçirmenin ne kadar kolay olduğunu gördü diyen Zelenskiy, Batılı ortakları Ukrayna'yı desteklemeye ve silahlarla "Avrupa'yı korumaya" yardım etmeye çağırdı.

Zelenskiy, Ukraynacadan Rusçaya geçerek şöyle dedi:

"Kremlin'deki adam belli ki çok korkuyor ve muhtemelen bir yere saklanıyor, kendini göstermiyor. Artık Moskova'da olmadığından eminim.

Neden korktuğunu biliyor çünkü bu tehdidi kendisi yarattı. Tüm kötülükler, tüm kayıplar, tüm nefret... Onu yayan kendisi."

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