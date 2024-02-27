Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü

Kaynak: AA
Zelensky, Riyad'da Veliaht Prens Bin Selman ile görüştü
Ukrayna’nın Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Rusya ile olan krizini çözmek ve ilişkileri güçlendirmek amacıyla Suudi Arabistan’ın Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile görüştü.

Zelensky ve ekibi, Riyad’daki Uluslararası Kral Halid Havalimanı’nda Riyad Emiri Vekili Prens Muhammed bin Abdurrahman bin Abdulaziz tarafından karşılandı, bu durum Suudi Arabistan haber ajansı (SPA) tarafından bildirildi. Al Arabiya televizyon kanalı, Zelensky’nin Veliaht Prens Muhammed bin Selman ile bir görüşme gerçekleştirdiğini duyurdu.

Bu görüşmede, ikili ilişkilerin ve "Rusya-Ukrayna krizi"ne çözüm bulma yollarının ele alındığı, işbirliğinin artırılması ve diyalog olanaklarının tartışıldığı belirtildi.

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Zelensky, daha önce Mayıs 2023’te Suudi Arabistan’ı ziyaret etmiş ve Riyad, Rusya ile Ukrayna arasındaki krizin çözümünde ve esir değişiminde önemli bir rol oynamıştı.

Zelensky’nin Suudi Arabistan ziyaretinden önce, Rusya’nın parlamento alt kanadı Devlet Duması Başkanı Vyaçeslav Volodin, Veliaht Prens bin Selman ile Riyad’da bir araya gelmişti.

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