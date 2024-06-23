Zelensky’den hava savunma talebi

Kaynak: DHA
Zelensky’den hava savunma talebi

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelensky, Harkiv'de gerçekleşen saldırıda 2 kişinin hayatını kaybetmesi ve 53 kişinin yaralanmasının ardından ülkenin hava savunma sistemlerine acil ihtiyaç duyduklarını ifade etti.

Zelensky, yaptığı açıklamada, "Bu tür Rus saldırıları Donetsk bölgesinde ve diğer cephe ve sınır bölgelerinde günlük olarak devam ediyor. Ukrayna'nın, bu bombaların taşıyıcılarını, özellikle de nerede olursa olsun Rus savaş uçaklarını imha etmek için gerekli güç ve araçlara ihtiyacı var. Bu adım atılmalıdır. Tüm ortaklarımıza minnettarım, Harkiv sınır bölgesindeki durumu istikrara kavuşturmamıza yardımcı olan güçlü bir karar için Amerika'ya minnettarım" ifadelerini kullandı.

Zelensky açıklamasının devamında, "Sınıra yakın Rus füze rampalarını ve Rus işgalcilerin konsantrasyonlarını yok etme yeteneğine sahip olduk. Bu tür kararların sürdürülmesi gerekiyor. Harkiv ve çevresine yönelik Rus füze saldırılarının önemli ölçüde azalması, şehirlerimizi ve toplumlarımızı Rus bombalarından korumanın tamamen mümkün olduğunu gösteriyor. Bu nedenle Ukrayna için modern hava savunma sistemleri, Patriotlar ve pilotlarımızın F-16'lar için eğitimlerinin hızlandırılması ve en önemlisi silahlarımızın yeterli menzile sahip olması gerçekten gereklidir. Hayatları korumak için bu önlemler kaçınılmazdır" ifadelerini kullandı.

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