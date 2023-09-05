Zemberek otu neye iyi geliyor?

Editör: Murat Öztürk

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan karaciğer hastalıklarına iyi gelen zemberek otunun faydaları dikkat çekti.

Zemberek otuyla ilgili detaylar...

ZEMBEREK OTU NEDİR?

Atkuyruğugillerden; kök sapı ömürlü olan, nemli yerlerde yetişen bir bitkidir.

ZEMBEREK OTUNUN FAYDALARI

-İdrar tutukluğunu giderir. İdrarı artırır. Böbrek taşlarının düşürülmesinde yardımcı olur.

-İdrar torbasındaki iltihabı giderir. Kan işemeyi keser.

-Albümin miktarını düşürür. Zatülcenp ve karaciğer hastalıklarının tedavisinde kullanılır.

-Nikris ve romatizmanın şikayetlerini giderir.

-Kemik sağlığını korurken, kemik erimesi riskini de ortadan kaldırmaktadır.

-Diş eti kanamaları ve ağız içi yaralarında, hücre yenileyici etkisini göstererek zedelenen dokuları yenilemektedir.

-Tip-2 diyabet hastalığına şeker dengesini koruyarak, şeker hastalarının şikayetlerini en aza indirecektir. Ayrıca zemberek otu tansiyon düşürücü etkisiyle, hipertansiyon rahatsızlıklarında tercih edilen bir bitkidir.

-İç kanama riskini ortadan kaldırır ve regl döneminde daha rahat hissetmenizi sağlar. Regl sancılarını dindirir.

-Uyku problemleri yaşıyorsanız, zemberek otu uyku apnesi için de size çözüm olacaktır. Gün içinde bir fincan zemberek otu çayı içtiğinizde, gece daha rahat uyuduğunuzu fark edebilirsiniz.

Not: Tavsiye edilen miktardan fazla kullanılmamalıdır.

ZEMBEREK OTU NASIL KULLANILIR?

Zemberek otunu çay şeklinde hazırlayarak, çeşitli tedavilerde kullanabilirsiniz. Çayı ruhsal ve bedensel hastalıklarınızda bir bardak içerek tüketmeniz tavsiye edilir. Saç uzatma konusunda ise hazırlanan Zemberek otu çayını saç bakım maskenize ekleyerek deneyebilirsiniz. Güçsüz tırnakların güçlenmesi ve sağlık kazanması için hazırlanan çayı soğutup tırnaklarınızı içinde bir süre bekleterek faydalanabilirsiniz. Krem şeklinde kullanmak için de ezilen zemberek otunu zeytinyağı ile kıvam vererek, yaralarınıza uygulayabilirsiniz.