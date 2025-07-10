Zen Browser'de DRM eksikliği tartışma yaratıyor

Zen Browser, Mozilla Firefox altyapısı üzerine inşa edilen açık kaynaklı ve gizlilik odaklı bir web tarayıcısı olarak öne çıkıyor. Takipçileri ve reklamları engelleyen Zen, kullanıcı verilerinin toplanmasına izin vermiyor. Hafif yapısı ve özelleştirilebilir arayüzü sayesinde hızlı ve verimli bir tarama deneyimi sağlıyor. Zen Mods ile bölünmüş pencere, dikey sekmeler ve tema seçenekleri gibi gelişmiş özellikler sunuyor.

Ancak tarayıcının en büyük eksiği DRM desteğinin olmaması. Bu eksiklik nedeniyle Netflix ve HBO Max gibi dijital içerik platformları Zen üzerinden kullanılamıyor. Geliştirici, Google’ın Widevine lisansı için talep ettiği maliyetin tekil bir geliştirici için karşılanamaz olduğunu ve bu lisansın büyük şirketlerin erişebildiği bir sistem olduğunu belirtiyor. Bu nedenle yakın gelecekte DRM desteği sunulmayacağı açıklandı.

Son güncelleme olan 1.14.3b sürümünde ise renk seçim aracında iyileştirmeler yapıldı ve çeşitli hata düzeltmeleri sunuldu.