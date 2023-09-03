Güçlü bir koku ve lezzete sahip olan zencefil tozu hem yemeklerde hem de çaylarla kullanılmaktadır. Şifalı bitkiler denilince akla ilk gelen zencefil tozunun sağlığa pek çok faydası bulunmaktadır. Peki, zencefil tozu faydaları neler? Zencefil tozu nasıl kullanılır?

ZENCEFİL TOZU NASIL KULLANILIR?

Sağlık açısından pek çok yararı olan zencefil hem taze hem de toz halinde bulunur. Güçlü bir koku ve lezzete sahip olan zencefil tozu ince ve kirli beyaz bir renktedir.

Zencefil tozu bir yıla kadar tazeliğini de korumaktadır. Toz zencefil hem yemeklerde hem de çaylarda rahatlıkla kullanılır.

Çay yapmak için kullanılan toz zencefilin miktarının doğru ayarlanması gerekir. Ayrıca toz zencefil kozmetik sektöründe sıklıkla kullanılıyor.

TOZ ZENCEFİLİN FAYDALARI NELER?

Özellikle hamilelik döneminde çok tüketilen toz zencefil bulantı ve kusma tedavisinde kullanılır.

Hazımsızlık, ishal ve karın ağrısının önlenmesinde kullanılan toz zencefil mide sorunlarını ortadan kaldırır.

Toz zencefil yağ yakılmasını sağlıyor. Bu yüzden hızlı bir şekilde kilo veriliyor.

Güçlü bir antioksidan olan toz zencefil bağışıklık sistemini de güçlendiriyor. Toz zencefil C vitamini açısından da zengindir.

Enfeksiyonlar ile mücadelede toz zencefil yoğunlukla kullanılır. Özellikle soğuk algınlığı, enfeksiyon hastalıkları ve salmonella gibi enfeksiyonları yok etmek için toz zencefil kullanılır. Ayrıca her sabah toz zencefil tüketmek zeka düzeyini arttırarak Alzheimer hastalığına yakalanma riskini azaltıyor.

Toz zencefil yumurtalık kanserini de hızlı bir şekilde tedavi eder.

Toz zencefil yumurtalık kistlerinin tedavisinde kullanılır.

Karaciğer fonksiyonlarının da arttırılmasında önemli rol oynayan toz zencefil karaciğer sağlığını korumaktadır.

Zencefil tozu menstrual krampları azalttığı gibi baş ağrısının da azalmasına da yardımcı olur.

Mide tahrişlerini gideren toz zencefil göğüs ağrılarını da dindirir. Midedeki tahrişi de önleyen toz zencefil şişen ağrılı eklemlerin tedavisinde kullanılıyor. Obezite tedavisinde kullanılan toz zencefil hızlı bir şekilde yağ yakılmasını da sağlıyor.

Migren ağrılarını azaltan toz zencefil akne tedavisi ve idrar yolu enfeksiyonlarının tedavisinde de kullanılıyor.