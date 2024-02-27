Zencefil tüketin ateşli hastalıklardan kurtulun

Beslenme ve Diyet Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, bitki çaylarının bağışıklık sistemini desteklemedeki rolüne değindi ve şunları söyledi:

PAPATYA YORGUNLUĞA BİREBİR

Yasemin ve papatya çayları, yorgun ve halsiz hissedenler için kasları gevşetir. Özellikle kış mevsiminde günde bir fincan içilmesi tavsiye edilir. Akşamları içildiğinde uyku kalitesini artırır. Uyku düzeni, vücudun kendini yenilemesini ve bağışıklık sistemini kuvvetlendirmesini sağlar. Dolayısıyla enfeksiyonlara karşı koruma sağlayabilir. Yrd. Doç. Dr. Gizem Köse, karmaşık olmayan bitki çaylarının günde iki fincandan fazla içilmemesi gerektiğini belirtti.

“Adaçayı, özellikle mikrop ve bakterilere karşı koruyucu olan antimikrobiyal etkiye sahiptir. Hafif yorgunluk hissi olanlar, hastalıklardan korunmak için adaçayı içebilirler. Kuşburnu, bağışıklık sistemini güçlendirmek için en çok tercih edilen bitkilerden biridir. C vitamini bakımından zengindir. Ancak demlerken kaybolabilir. Bu nedenle uzun süre demlemek yerine, kısa sürede tüketmek gerekir. Aksi halde içindeki C vitamini oksitlenerek yok olur.

ZENCEFİL ATEŞLİ HASTALIKLARA İYİ GELİR Mİ?

Nane çayı, grip gibi enfeksiyonlarda ateşin yükselmesi durumunda vücudu ısıtır ve terletir. Böylece ateşi düşürmeye yardımcı olur. Çaya taze nane de eklenebilir. Zencefil de ateşli hastalıklarda faydalı olabilir. Ayrıca akciğer enfeksiyonlarının vücuttan atılmasına da katkı sağlar. Roibos bitkisinin çayı, kırmızı çay olarak da bilinir. Vücut direncini yükseltir. Tarçın ile birlikte içildiğinde iştah kontrolüne de destek olur. Günde 1 fincan içmek yeterlidir.

Zencefilin ateş düşürmeye yardımcı olup olmadığı konusunda ise net bir bilimsel kanıt bulunmamaktadır. Bazı insanlar zencefil çayının ateşi düşürdüğüne inanırken, bazıları ise etkisiz olduğunu düşünmektedir. Bu konuda daha fazla araştırma yapılması gerekmektedir. Zencefil çayı içmek isterseniz, günde 2-3 fincandan fazla tüketmemeye dikkat edin. Ayrıca hamileyseniz, kan sulandırıcı ilaç kullanıyorsanız veya kronik bir hastalığınız varsa doktorunuza danışmadan zencefil kullanmayın. Zencefilin faydaları ve zararları hakkında daha fazla bilgi için buraya tıklayabilirsiniz.