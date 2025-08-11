Değerli Dostlar "lafın uzunu aptala anlatılır" derler.

Hoş, uzun uzadıya anlatsak da anlamak istemeyen zaten anlamıyor.

Bu yüzden bu sefer kısaca anlatacağım. Anlayan anlar, anlamayanın da canı cehenneme!

Zaman öyle bir zaman ki, kurt kuzu postunda, şeytan ise melek kılığında geziyor. Her zehirin suç ortağı bal olmuş; altın tas ise, yardım ve yataklık peşinde!

Artik her şer'i bariş kaftanina sarmak moda oldu.

Peki Zengezur için Türk yetkililerin memnuniyetle karşıladığı gelişme nedir?

Ermenistan ile Azerbaycan harika bir barış yaptı ve Türk dünyasını Anadolu Türklüğüne bağlayan, Turan hayallerimizi de gerçekleştirecek olan muhteşem bir kara bağlantısı mı sağlandı?

Ne yazık ki HAYIR!

Daha dün: Türk Dünyası'na açılacağı vadedilen kapının anahtarı, bizden alınıp ABD'ye verilmiştir!

Şehitlerimizin akıttıkları kanla ve verdikleri canla elde ettikleri mutlak bir hak, fütursuzca heba edilmiş ve bu yönüyle Karabağ şehitlerinin haklarına ihanet edilmiştir!

Çünkü, ABD'nin kontrolünde bir ZENGEZUR KORİDORU tam 99 yıl daha TÜRK BİRLİĞİ'NİN ERTELENMESİ DEMEKTİR!

Bu anlaşmanın Türkçesi:

1. Üniformalı, ya da üniformasız, o bölgeye ABD askeri yerleşecek demektir!

2. Bu koridor ABD istihbarat servislerinin yuvası olacak demektir!

3. ABD buradan hem Türkiyeyi, hem Azerbaycan'ı, hem İran'ı, hem Ermenistan'ı, hem de Rusya'ı dinleyebilecek demektir!

4. Bu ABD istediği zaman bölgede aktörleri birbirine düşürerek yeni bir savaş veya çatışma ortamı çıkarabilecek demektir.

5. Bu koridor ABD'nin ileride İran'a karşı yapmayı planladığı askeri harekatın lojistik ve taktik taşıma hattı olacaktır ve buna Türkiye engel olamayacaktır!

5. Bu Türk dünyasının ayağına vurulan yeni bir pranga ve Turan'ın önüne konulan büyük bir set ve bölgede açılan yeni bir çıban başı demektir.

6. Artık Türk dünyası ile Türkiye arasında, sokulmuş bir kama gibi duran ABD vardır. Bu anlaşmanın Türkçesi; ABD izin vermezse, bu koridordan tuvalet kağıdı bile geçiremeyeceksin demektir.

Bu tam bir fiyaskodur.

O yüzden, bu haince Tuzak; dünyanın her yerine yayılmış Türk Milleti tarafından derhal bozulmalıdır.

Anlayana sivri sinek saz...

Milli bilinçle, şüpheci ve uyanık kalın.