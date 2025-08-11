Zengezur Geçidi Turana mı yoksa Tur'u Sina'ya mı açılacak?

Karabağ Savaşının da kazanılmasıyla umutlar iyice yeşerip, çayır çimen gözükmeye başlamıştı. Türkiye'nin zafere katkıları bizi sevindirirken, İsrail'in teknik desteği ve özellikle zaferden sonra ABD ve Batı dünyasının tepkisizliği bizi işkillendirmişti. Olur olmadık zamanlarda Ermeni Diasporasının çığırtkanlığıyla Fransa başta olmak üzere Batı dünyası ve ABD koro halinde Türkün Türkiye'nin Türk Dünyasının karşısına dikilirken, hayret! Karabağ Ermenistan'ın elinden çıkmasına rağmen toptan gıkları çıkmamıştı.

DERKEN, Şüphemizi haklı çıkaran emareler tek tek ortaya çıkmaya başladı:

Türkiye'de DEMli Öcalan Açılımı,

Orta Asya Türk Devletlerinin Güney Kıbrıs’ı Tanımaları

Ve Zengezur Geçidinin Trump marifetiyle ABD'nin eline geçmesi.

Demek ki suskunluğun nedeni buymuş. Rusya'nın muhalefetine rağmen mi bu ABD getirisi elde edildi! Hayır, bu bir danışıklı dövüş. Aynı Ukrayna Rusya Savaşı gibi. Birinci amaç Çin'in Avrupa Birliği ülkelerine olan ticaret ataklarının ve dolayısıyla yakınlaşmalarının önünü kesmek.

Rusya ve Çin'i ideolojileri birbirine bağlar gözükürken, Rusya ABD ve Batı Dünyasını birinci ve ikinci dünya savaşındaki birliktelikleri, sonrasında Sovyetler Birliği ve ABD'nin soğuk savaş döneminde dünya üzerindeki hegemonyayı birlikte paylaşmaları ve yazılmayan çizilmeyen bir etken olarak da her iki toplumda da ki yönetimdeki hegemon Yahudi Nüfuzunun ilişkileri şekillendirmesidir.

ABD ve Batı Dünyasının bu mevcut ve olagelen konjonktürdeki diğer önemli amacı İsrail'i bölgenin hakimi yapmak, Büyük Kürdistan'ı Kurarak, ve Türkiye ve İran'ı da parçalayarak, hem Fırat ve Dicle’nin su gücü ile Ortadoğu’yu ellerinde oynatmak, kaynaklarını sömürmek,

Hem de İsrail'in eline geçen Türkiyenin Güneydoğu bağlantısından, TRUMP GEÇİDİ ile Asya’nın kaynaklarını İsrail'den denize ulaştırmaktır.

Böylece İsrail'i Bölgenin lider devleti yapmak, Türkiye’nin Güeydoğusu’nda su ve tarımı gıdayı güvenceye almak ve Trump Geçidi marifetiyken Azerbaycan'ı uydu bir müttefike dönüştürmektir.

Türkiye'mi!

Hani birisi demişti ya bir yıl kadar evvel, artık Türkiye de eski Türkiye olarak kalır mı o zaman diye. Esamesi dahi okunmayan en az sekize bölünmüş bir durum ortaya çıkar.

Senaryo budur.

Türkiye'nin sürüklenmek istediği yer budur.