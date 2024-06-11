Zengin ile fakir arasındaki makas açıldıkça açılıyor

Ekonomist Mustafa Sönmez, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, ülkedeki gelir dağılımda adaletsizliği gözler önüne serdi. Sönmez'e göre ülkedeki en yoksul yüzde 20'lik kesim toplam tüketim harcamalarındaki payı yüzde 7 olduğunu açıkladı.

EN YOKSUL YÜZDE 20'NİN PAYI SADECE YÜZDE 7

Mustafa Sönmez yaptığı paylaşımda şunları söyledi:

"Asgari ücretliler ve yoksul emeklilerin yer aldığı en yoksul %20, tüketimde %7 pay sahibi. Peki bunların gelirlerini artırmayarak mı iç talep daraltılıp enflasyonla mücadele edilecek! %7 nin talebini kısarak dezenflasyon mu?

GELİR DAĞILIMINDAKİ EŞİTSİZLİK

Gelir dağılımındaki eşitsizlik, TÜİK verilerinde gözler önüne serildi. 2023 yılında en yoksul yüzde 20'lik kesim toplam tüketim harcamalarının yüzde 7,2'sini yaptığı ortaya çıktı. En zengin yüzde 20'lik kesim ise yüzde 40,1'ini gerçekleştirdi. Orta gelir grubunda bulunan yüzde 20'lik kesimlerin tüketim harcamaları ise sırasıyla yüzde 13,5, yüzde 15,4 ve yüzde 23,7 olarak kaydedildi.