Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı nedir?

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bu deyim, bazı insanların zenginlerin sahip olduklarıyla ilgili konuşarak veya eleştirerek vakit geçirdiklerini anlatır.

Bu durumda, maddi imkanları sınırlı olanların, zenginlerin varlıkları hakkında öne sürdükleri yorumlar, aslında kendi sınırlılıklarının farkına varmaları ve bu konuda düşünmek yerine başkalarının hayatlarıyla ilgili spekülasyonlara odaklanmalarını anlatmaktadır.

ZENGİNİN MALI ZÜĞÜRDÜN ÇENESİNİ YORAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Milletin malının derdine düşeceğine çalış da senin de olsun işte, zenginin malı ancak böyle züğürdün çenesini yoruyor."