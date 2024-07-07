Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı nedir?

Kaynak: Haber Merkezi
Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözünün anlamı nedir?

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözüyle ne anlatılmak istenir? İşte cevabı...

Zenginin malı züğürdün çenesini yorar atasözüyle asıl anlatılmak istenen şey; Bu deyim, bazı insanların zenginlerin sahip olduklarıyla ilgili konuşarak veya eleştirerek vakit geçirdiklerini anlatır.

Bu durumda, maddi imkanları sınırlı olanların, zenginlerin varlıkları hakkında öne sürdükleri yorumlar, aslında kendi sınırlılıklarının farkına varmaları ve bu konuda düşünmek yerine başkalarının hayatlarıyla ilgili spekülasyonlara odaklanmalarını anlatmaktadır.

ZENGİNİN MALI ZÜĞÜRDÜN ÇENESİNİ YORAR ATASÖZÜNÜN CÜMLE İÇİNDE KULLANILIŞI NASILDIR?

"Milletin malının derdine düşeceğine çalış da senin de olsun işte, zenginin malı ancak böyle züğürdün çenesini yoruyor."

Son Haberler
Copa America'da yarı final heyecanı Spor
Copa America'da yarı final heyecanı
14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı Spor
14 yaşındaki tenisçiden büyük başarı
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı Yaşam
Akaryakıt yüklü tanker alev alev yandı
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi Ekonomi
Altın alacaklar dikkat! Kuyumcular tüyoyu verdi
Sambo Şampiyonası sona erdi Spor
Sambo Şampiyonası sona erdi
Aranması bulunan FETÖ üyeleri yakalandı Yerel Haberler
Aranması bulunan FETÖ üyeleri yakalandı
Türkmenistan, Nepal'a büyükelçi atandı Dünya
Türkmenistan, Nepal'a büyükelçi atandı