Zenginle fakir arasındaki fark açıklandı. Okuyunca fakir misiniz zengin misiniz anlayacaksınız

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yıllık yüzde 64 seviyesine gelmesine rağmen vatandaşın enflasyonu bundan çok yüksek seviyede. ENAG’a göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 137.5 seviyesinde yer aldı.

Emekli ve memeur maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlara rağmen hayat pahalılığının durmaması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda zengin ile fakir arasındaki farklar yer aldı. İşte o çarpıcı liste: