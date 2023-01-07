7 Ocak 2023 Cumartesi
İstanbul Hava durumu İstanbul 8°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa
  • Anasayfa
  • >
  • Güncel
  • >
  • Zenginle fakir arasındaki fark açıklandı. Okuyunca fakir misiniz zengin misiniz anlayacaksınız

Zenginle fakir arasındaki fark açıklandı. Okuyunca fakir misiniz zengin misiniz anlayacaksınız

TÜİK’in açıkladığı rakamlarla vatandaşın yaşadığı enflasyon birbirini tutmuyor. Sosyal medyada yapılan bir paylaşım büyük ses getirdi. Söz konusu paylaşımda zenginlerle fakirler arasındaki farklar yer aldı.

Haber Giriş: 7 Ocak 2023 Cumartesi - 14:26
Takip Et

Zenginle fakir arasındaki fark açıklandı

Zenginle fakir arasındaki fark açıklandı. Okuyunca fakir misiniz zengin misiniz anlayacaksınız
+
Aa
-

TÜİK’in açıkladığı verilere göre yıllık enflasyon yıllık yüzde 64 seviyesine gelmesine rağmen vatandaşın enflasyonu bundan çok yüksek seviyede. ENAG’a göre aralık ayında yıllık enflasyon yüzde 137.5 seviyesinde yer aldı.

Emekli ve memeur maaşları ile asgari ücrete yapılan zamlara rağmen hayat pahalılığının durmaması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri olmaya devam ediyor.

Sosyal medyada yapılan bir paylaşımda zengin ile fakir arasındaki farklar yer aldı. İşte o çarpıcı liste:

Etiketler

 

 

HABERE YORUM YAZ

UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
1
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Saray'da fırtınalar kopartacak anket
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
2
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Sosyal medya hesabından duyurdu. Turhan Çömez'in acı günü
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
3
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Weghorst'la ilgili flaş Galatasaray iddiası
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
4
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Diyanet’te ‘fetva’ krizi. Ali Erbaş’ın savunma istediği ortaya çıktı
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
5
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Josef de Souza: En kötü sezonumu geçiriyorum
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
6
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Sinan Ateş cinayeti soruşturmasında tutuklanan polislerin ifadeleri ortaya çıktı: Tetikçi olduğunu gözaltına alınınca öğrendik
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
7
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Beşiktaş'a Brezilyalı stoper: Tormena açıklandı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Elazığ'da kuraklığın en net fotoğrafı
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kayseri'de ayılar kış uykusuna yatmayı unuttu 
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Kilisede kadın mezarı bulundu
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
﻿Eskişehir'de tramvayda taciz. Onlarca kişi saldırdı
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2022 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.