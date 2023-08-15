Zenginler için denizde yüzen ATM hizmeti başladı

Yaz aylarının gelişiyle birlikte başlayan “teknede hizmet” uygulamalarına bir yenisi eklendi. Özellikle son zamanlarda yüzen ATM birçok kişi tarafından rağbet gördü.

Sabah gazetesinden Ömer Karahan’ın haberine göre özellikle yabancı turistlerin dikkatini çeken yüzen ATM, denizde ve kara ulaşımı zor olan bölgelerde nakit ihtiyacının yarattığı zorluğa çözüm buluyor.

Bu bankamatik, tüm banka kartları ile işlem yapılabilen ortak ATM özelliği ile milyon dolarlık teknelerinde tatil yapan sosyetenin yardımına koşuyor. Gerek bahşiş gerekse bazı yiyecek içecekleri satın alabilmek için nakit para gerektiğinden söz konusu ATM birçok kez uğrak noktası oluyor.