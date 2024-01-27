Zenginleri kara kara düşündürecek vergi geliyor

ABD’nin Vermont eyaletinde, zengin bir kişinin hisse senetleri veya gayrimenkul varlıkları belirli bir yılda değer kazanırsa, kişi, dayanak varlığı satmasa bile bu kazançlar üzerinden vergi ödemek zorunda kalacak.

Ülke çapındaki eyalet düzeyindeki Demokratlar tarafından uygulamaya konan tasarı, Capitol Hill'de Demokrat Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Bağımsız Vermont Senatörü Bernie Sanders gibi ilericiler tarafından savunulan konuyu ele alıyor.

Vermont'ta önerilen servet vergisi hakkında bilmeniz gerekenler:

VERMONT SERVET VERGİSİ NASIL İŞLEYECEK?

Varlık vergisi, Vermont nüfusunun net serveti 10 milyon dolardan fazla olan bir alt kümesinin sermaye kazançlarına bir vergi uygulayacak.

Yasama danışmanı Kirby Keeton, en çok kazananların vergi beyannamelerinin yüzde 0,32'sini oluşturduğunu fakat o yıl Vermont'ta ödenen tüm gelirin sadece yüzde 20'sini oluşturduğunu söyledi.

Önerilen tasarıya göre, net serveti 10 milyon dolardan fazla olan zenginler, hisse senedi, tahvil ve gayrimenkul gibi varlıkların artan değeri üzerinden vergi ödeyecek.

Ayrıca yasa koyucular, 500 bin Dolar eşiğinin üzerinde kazanılan gelirlere %3 oranında vergi uygulayacak ikinci bir yasa tasarısı da önerdiler.

Tedbiri destekleyen bir savunuculuk grubu olan “Vermont için Adil Paylaşım”, bu tedbirin yıllık yaklaşık 100 milyon dolar gelir veya eyalet bütçesinin kabaca %5'i kadar gelir elde edebileceğini öngördü.

DİĞER EYALETLER SERVET VERGİLERİNİ DÜŞÜNÜYOR MU?

Grubun web sitesine göre, kar amacı gütmeyen Vergi Adaleti Girişimi Kaliforniya, Washington ve Pensilvanya'da servet vergileri için çağrıda bulunuyor.

Grup, aranan ek bir önlemin Nevada'da bir servet vergisi çalışması başlatacağını söylüyor.

Connecticut, Hawaii, Minnesota, Maryland ve New York, grubun zengin şirketler veya bireyler üzerinde vergi talep eden kampanyalar yürüttüğü daha geniş eyaletler arasında yer alıyor.

Ancak eyalet düzeyindeki baskı bazı milletvekillerinin tepkisine yol açtı.

Teksas'ta seçmenler Kasım ayında servet veya net değer vergilerinin potansiyel olarak kabul edilmesini yasaklayan bir anayasa değişikliğini kabul etti.

Bu ayın başlarında Kaliforniya'da Demokrat Vali Gavin Newsome, yaklaşık 40 milyar dolara ulaşan bütçe açığını kapatmak için servet vergisi kullanma fikrini reddetti.

Yine de servet vergisi federal düzeyde Demokratlar arasında gündem olabilmeyi başarmış gibi görünüyor.

Geçtiğimiz yıl Başkan Joe Biden, net serveti 100 milyon doları aşan bireylerin servetine %25 oranında vergi getirilmesini içeren bir 2024 vergi planı önermişti.