Zenginlerin rüya şehri Dubai mahvoldu! Ölüm gökyüzünden böyle geldi

Kaynak: Haber Merkezi / İHA
Zenginlerin rüya şehri Dubai mahvoldu! Ölüm gökyüzünden böyle geldi
Birleşik Arap Emirlikleri'nde (BAE) son 75 yılın en yüksek yağış miktarı görülürken, ortaya çıkan görüntüler film sahnelerini aratmadı.

Körfez ülkesi Birleşik Arap Emirlikleri'ni vuran rekor yağış, hayatı felç etti. Dubai başta olmak üzere farklı bölgelerde etkili olan şiddetli yağışla birlikte yollar sular altında kaldı.

Sular altında kalan evler, yollar ve iş yerlerinde ise büyük hasar meydana geldi. 1949'dan bu yana en yüksek yağış miktarı görüldüğü ülkede, şiddetli yağışın yaşandığı kentlerden gelen görüntüler, film sahnelerini aratmazken, insanları sokaklarda zor anlar yaşadığı görüldü.

Okullarda eğitime ara verilirken, kamu görevlileri de uzaktan çalışmaya devam etti. Dünyanın en yoğun havalimanlarından biri olan Dubai Uluslararası Havalimanı'ndaki (DXB) uçuşlarda ise aksamalar yaşandı.

Pazartesi gecesi etkisini arttıran sağanak yağışın etkisini azaltmasıyla temizleme çalışmaları başladı.

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