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Fenerbahçe deprem yardımı maçına çıkacak. Ruslar'dan Türkiye açıklaması

Fenerbahçe depremin yaralarını sarmak için bu kez Rus ekibi Zenit'le sahaya çıkacak.

Haber Giriş: 23 Şubat 2023 Perşembe - 18:47
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Zenit'in hocası Semak'tan Fenerbahçe maçı mesajı

Fenerbahçe deprem yardımı maçına çıkacak. Ruslar'dan Türkiye açıklaması
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Yardım maçında elde edilen gelir deprem bölgesine gidecek.

Zenit Teknik Direktörü Sergey Semak, Fenerbahçe ile depremzeler için yardım maçı düşüncesini değerlendirdi.

Semak, "Bu harika bir girişim. Bizim için güçlü bir rakiple uluslararası bir maç oynama fırsatı. İnsani açıdan ileriye doğru önemli bir adım. Faydalı bir şey yapma ve acı çeken insanlara yardım etme fırsatı." diye konuştu.

Fenerbahçe ile Zenit arasındaki yardım maçı, lige verilecek milli arada 23 Mart tarihinde Ülker Stadyumu'nda oynanacak.

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