Zerbi tahmini olay yarattı

De Zerbi, geleceğiyle ilgili olarak da açıklamalarda bulundu.

De Zerbi, Tariq Lamptey, Evan Ferguson, Danny Welbeck ve Joel Veltman'ın sakatlıklarının geçtiğini ve "Cumartesi günü oynayabileceklerini" belirtti.

TAHMİN YÜRÜTTÜ

Birçok takımla adı geçen De Zerbi, "Brighton'dan başka bir şey düşünmüyorum. Sezonu genç oyuncularımla en iyi şekilde tamamlamak, mücadele etmek ve olabildiğince çok maç kazanmak istiyorum.

Brighton ile bir sözleşmem var. Henüz bir karar vermedim. Yüzde 100 Brighton'a odaklanmış durumdayım." dedi.