27 Şubat 2023 Pazartesi
İstanbul 9°C
Doviz verileri
  • DOLAR
  • EURO
  • ALTIN
Yeniçağ Anasayfa

Zerdeçal bitkisi çıbana iyi geliyor

Her derde deva bitkilerden birisi olan Zerdeçalın çıban tedavisinde etkili olduğu vurgulandı.

Haber Giriş: 27 Şubat 2023 Pazartesi - 12:07
Takip Et

Zerdeçal bitkisi çıbana iyi geliyor

Zerdeçal bitkisi çıbana iyi geliyor
+
Aa
-

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Zerdeçal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Her derde deva bitkilerden birisi olan Zerdeçalın çıban tedavisinde etkili olduğunun altı çizildi.

ZERDEÇAL ÇIBAN TEDAVİNDE NASIL ETKİLİ?

Zerdeçalı çıban tedavisinde kullanmak için; ilk olarak 4 çay kaşığı zerdeçal tozuna biraz su ekleyip karıştırın.

Burada amacınız hamur kıvamında bir karışım elde etmek. Dolayısıyla bu kıvamı elde edince hazırladığınız karışımı çıbanın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün yapmanız önerildi.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıkök, zerdeçav, hint safranıdır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

-Zerdeçal doğal bir iltihap gidericidir.

-Zerdeçal bağışıklık seviyelerini artırır ve destekler, kolesterolü düşürür.

-Kurkumin aynı zamanda güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır.

-Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olur. Alzheimer hastalığı, amiloid plakları adı verilen protein yumaklarının birikmesinden kaynaklanır.

-Zerdeçal cilt sorunlarına da yardımcı olmaktadır.

-Zerdeçal, ciltteki küçük yara ve cilt yanıkları iyileştirmede, akne tedavisinde ve böcek ısırıkları için de kullanılabilir.

İLGİLİ HABERLER
Etiketler

 

 

EN ÇOK OKUNANLAR
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
1
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Saray'ı sarsacak anket sonuçları açıklandı. Panik yok, 3-5 maaş alıp dünyalıklarını yapan danışmanların yeni ihtiyacı yok
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
2
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Oğuzhan Uğur Beşiktaş tribünlerini paylaştı. Altına bakın ne yazdı
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
3
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Türkiye Beşiktaş'tan istifa eden Devlet Bahçeli'yi konuşuyor. Beşiktaş taraftarı 'Hükümet istifa' diye bağırdı Bahçeli Beşiktaş'tan istifa etti
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
4
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿Mehmet Faraç mutfaktaki yangını açıkladı: Ette zam durmuyor iktidar seyrediyor
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
5
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿İstanbul için son kötü haber Kandilli'den geldi
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
6
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿Beşiktaş'a ilk ceza hakemden geldi. Sen misin 'Hükümet istifa' diye bağıran
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
7
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿TFF'den Fenerbahçe'ye 'Hükümet istifa' cezası yolda. Skandal rapor ortaya çıktı
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Ahşap ev 3 kişiye mezar oldu
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Macar Bakan Szijjarto'dan AFAD'a ziyaret
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Deprem günü doğan kuzu anne diye meliyor
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
﻿Beşiktaş'a Ghezzal'dan kötü haber
Yeniçağ Anasayfa
Copyright 2023 | Tüm Hakları Saklıdır.
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.