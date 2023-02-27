Zerdeçal bitkisi çıbana iyi geliyor

İnsanların rahatsızlıklarından kurtulmak için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor. Bunlardan birisi olan Zerdeçal bitkisinin faydaları dikkat çekti.

Her derde deva bitkilerden birisi olan Zerdeçalın çıban tedavisinde etkili olduğunun altı çizildi.

ZERDEÇAL ÇIBAN TEDAVİNDE NASIL ETKİLİ?

Zerdeçalı çıban tedavisinde kullanmak için; ilk olarak 4 çay kaşığı zerdeçal tozuna biraz su ekleyip karıştırın.

Burada amacınız hamur kıvamında bir karışım elde etmek. Dolayısıyla bu kıvamı elde edince hazırladığınız karışımı çıbanın olduğu bölgeye uygulayabilirsiniz.

Bu uygulamayı çıban tamamen yok olana kadar her gün yapmanız önerildi.

ZERDEÇAL NEDİR?

Zerdeçal, zencefilgiller familyasından sarı çiçekli, büyük yapraklı, çok yıllık otsu bir bitki cinsidir. Hint safranı olarak da bilinir. Anavatanı Güney Asya'dır. Diğer isimleri zerdeçöp, safran kökü, sarıkök, zerdeçav, hint safranıdır.

ZERDEÇALIN FAYDALARI NELERDİR?

-Zerdeçal doğal bir iltihap gidericidir.

-Zerdeçal bağışıklık seviyelerini artırır ve destekler, kolesterolü düşürür.

-Kurkumin aynı zamanda güçlü bir antioksidan olduğu için vücudu serbest radikallere karşı koruyarak kalp hastalıkları ve kanser riskini azaltır.

-Alzheimer hastalığının tedavisine yardımcı olur. Alzheimer hastalığı, amiloid plakları adı verilen protein yumaklarının birikmesinden kaynaklanır.

-Zerdeçal cilt sorunlarına da yardımcı olmaktadır.

-Zerdeçal, ciltteki küçük yara ve cilt yanıkları iyileştirmede, akne tedavisinde ve böcek ısırıkları için de kullanılabilir.