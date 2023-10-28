Zerdeçap otu neye iyi geliyor?

İnsanların korkulu rüyası olan verem gibi hastalıklarda faydalı olan zerdeçap otu dikkat çekti.

Celil Kurşun KAYNAK: Haber Merkezi
Zerdeçap otu neye iyi geliyor?

İnsanların gerek hasta olmadan önce gerekse sağlık sorunlarına çözümler için doğal besinlere yönelme süreci devam ediyor.

İnsanların korkulu rüyası olan verem gibi hastalıklarda faydalı olan zerdeçap otu dikkatlerden kaçmadı.

ZERDEÇAP OTU NEDİR?

Zencefilgiller familyasından; anavatanı Doğu Hindistan olan çok yıllık bir bitkidir.
Yaprakları sivri uçlu, çiçekleri sarı renktedir. Safranı andıran boyalı bir madde çıkarılır. Baharat olarak kullanılır.

ZERDEÇAP OTUNUN FAYDALARI

- Sinirleri uyarır.

-Vücutta biriken zehirli maddeleri atar.

-Nekahat devresini kısaltır.

-Verem gibi hastalıklarda faydalıdır.

- İltihabı yatıştırır; inflamasyonu önler.

-Kanserin yayılmasını engelleyebilir.

-Diyabeti önler.

-Kalp sağlığını destekler.

-Bağışıklık sistemini güçlendirir.

-Karaciğer işlevini düzenler.

-Şişkinlik, gaz gibi sindirim sorunlarını önler.

-Bilişsel fonksiyonları iyileştirir.

-Cilt hücrelerini yeniler.

-Ağrı kesici etkilidir.

ZERDEÇAP OTU NASIL TÜKETİLİR?

Zerdeçap sarı renk vermek istediğiniz her tarifte kullanabilirsiniz.

Safran ve körinin kullanıldığı birçok yemekte baharat olarak zerdeçalı da deneyebilirsiniz.

Zerdeçapı makarna ve zerdeçallı pilav bu konuda örnek olarak verilebilir.

Kahvaltıda yumurta seviyorsanız zerdeçallı omlet hoşunuza gidebilir.

Etlerinizin marinasyonunda baharat karışımına dahil edebilir ya da pişirme sırasında ekleyebilirsiniz.

Sebze yemeklerinize hem renk hem de lezzet amaçlı katabilirsiniz. Zerdeçapı karnabahar, kabak, brokoli ve Brüksel lahanası ile kullanımı yaygındır.

Hintliler zerdeçapı yemeklerinde yağın içerisinde karabiber ile birlikte kullanır. Bu şekilde de deneyebilirsiniz.

Özellikle bahar aylarında vücut direncini arttırmak için çocuklarınıza zerdeçal süt karışımı iyi gelebilir.

Zerdeçapı süt ayrıca kanın temizlenmesine, ağrıların azalmasına, bakteri ve virüslerle vücudun savaşmasına yardımcı olmaktadır.

Zerdeçap ve zencefil ile birlikte biraz da tarçın ve bal kullanarak harika bir kış içeceği hazırlayabilirsiniz.

Sadece zerdeçap limon çayı ile bile soğuk algınlığı ve gribe karşı önlem alarak sağlığınızı koruyabilirsiniz.

Zerdeçap yoğurt ile birlikte mükemmel bir ara öğün oluşturur ve kan şekerinizi düzenlemeye yardımcı olur.

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