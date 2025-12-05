Zeydan Karalar'ın tutukluluğu, 150'nci gününde Adana'da protesto edildi. Binlerce vatandaşın katıldığı etkinlik, protesto mitingine dönüştü.

CHP Milletvekilleri Müzeyyen Şevkin, Ayhan Barut ve Orhan Sümer, Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer, CHP Adana İl Başkanı Anıl Tambıroğlu ve Zeydan Karalar'ın eşi Nuray Karalar, mitingde konuşarak Karalar'ın tutukluluğuna tepkilerini dile getirdi.

'BU HUKUKSUZ GÜNLER, BU ANTİDEMOKRATİK GÜNLER ELBETTE SON BULACAK'

CHP Adana Milletvekili Müzeyyen Şevkin, yaptığı konuşmada şunları kaydetti:

Zeydan Başkan tam 150 gündür tutsak vaziyette. Ama bir tek gün moralini bozmadı. Bir tek gün sizlerden ayrı düşünmedi. Bir tek gün Adana'sını yalnız bırakmamak için üretimden vazgeçmedi. Haksız ve hukuksuz şekilde tutsak edilen Zeydan Başkanımız burada Adanalıya hizmetten uzak tutuluyor. Bir tek Allah'ın günü bizi yalnız bırakmadınız. Hepinizin yüreğinden öpüyorum. Onu hizmetlerinden koparmak isteyenler, onu Adanalıdan koparmak isteyenler şu kalabalığı görüp utanmalı. Elbette bu günler geçecek. Bu hukuksuz günler, bu antidemokratik günler elbette son bulacak. Seçilmiş belediye başkanlarımız, hepsi halkın oylarıyla seçilmiş. Ve Zeydan Başkanımız Seyhan Belediye Başkanlığı'ndan sonra oylarını arttırarak neredeyse yüzde 60’a yakın halkın teveccühünü alarak seçilmiş bir başkanımız. Tutsak ediliyor.

'NE KADAR ÇAMUR ATARLARSA ATSINLAR, HİÇBİRİNİN BİZE BULAŞMAYACAĞINI HEPİMİZ BİLİYORUZ'

CHP Adana Milletvekili Ayhan Barut, kalabalığa şu sözlerle seslendi:

Geçtiğimiz günlerde iki gün önce Silivri’ye gittim. Dedim ki Zeydan Başkanıma: 'Sayın Başkanım, Adana sizi özlüyor'. O da dedi ki: 'Ben de Adana’yı çok özledim. Hemşehrilerimin hepsine selam götür' dedi. Hem Zeydan Başkanımız, hem İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanımız ve Cumhurbaşkanı adayımız Ekrem İmamoğlu, hem Adanalı diğer Oya Tekin Başkanımız ve Kadir Başkanımız hepsi Silivri’de tutsak ama hepsinin de size çok selamı var. Bugün bu başkanlarımız ve diğer ismini saymadığımız başkanlarımız orada tutsak ediliyorsa, tek adam sisteminin getirmiş olduğu dayatmalarla ve yargıyı sopa gibi kullanan AKP zihniyeti yüzünden. Ne kadar çamur atarlarsa atsınlar, hiçbirinin bize bulaşmayacağını hepimiz biliyoruz. En kısa sürede ilk mahkemede başkanlarımız aramızda olacak. Buna hiç kimse engel olamaz.

'BU GÜZEL ÜLKEYİ TEKRAR YAŞANABİLİR BİR DURUMA GETİRECEĞİZ'

CHP Adana Milletvekili Orhan Sümer şöyle konuştu:

"Tutsak edildiği günden bugüne kadar Adana gibi başkan, Adanalı hemşerileri hiçbir zaman yalnız bırakmadı. Kendisi burada olsaydı derdi ki, 'Allah'ına kurban, Adana yine ayaktasınız, Allah’ınıza kurban hemşerilerim.' Bu dayanışma tüm belediye başkanlarımızı, başta Zeydan Başkan’ı ve tüm belediye başkanlarımızı en kısa zamanda bıraktıkları hizmete devam edecekler. Hiçbir Cumhuriyet Halk Partili, düz üyesinden yöneticisine, il başkanından genel başkanına kadar geri adım atmak niyetinde değildir. Bu mücadele sonuna kadar devam edecektir. Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının bize emanet ettiği bu güzel ülkeyi tekrar yaşanabilir bir duruma getireceğiz."

'ADANA’NIN İRADESİ DEMİR PARMAKLIKLARIN ARDINDA TUTULUYOR'

Adana Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Güngör Geçer şu açıklamalarda bulundu:

Adana’nın kalbi buruk, sesi kısık ama duruşu dimdik. Tam 150 gündür Adana genciyle, işçisiyle, esnafıyla, emekçisiyle burada adalet nöbeti tutuyor. Artık tek bir şey istiyoruz: Adaletin bir an önce tecelli etmesini. Sadece Adana değil, tüm Türkiye’nin gözü 27 Ocak’ta görülecek davada ve tek beklentimiz gerçek adalet. Bu dava yalnızca Zeydan Karalar’ın davası değildir; halkın iradesinin, demokrasinin ve hukukun üstünlüğünün davasıdır. 150 gündür büyük bir haksızlık yaşanıyor. Adana’nın iradesi demir parmaklıkların ardında tutuluyor. Seçtiğimiz irade asılsız iddialarla esir alındı."

'ZEYDAN BAŞKAN SİZİNLE GURUR DUYUYOR'

CHP Adana İl Başkanı Anıl Tamburoğlu, "Bir gün bile Zeydan Karalar’ın yanında dimdik durmayı bırakmadınız. Zeydan Başkan sizinle gurur duyuyor. Bu 150 günde neler yaptınız? İçleri, yürekleri kabına sığmayan 9 genç 'Başkanım biz burada duramayız, Silivri’ye yürüyeceğiz' dediler. 40 gün boyunca gece gündüz yürüdüler. Alkışlayalım onları. Tufanbeyli’den Yumurtalı’ya, Aladağ’dan İmamoğlu’na, Seyhan’dan Çukurova’ya, Ceyhan’dan Yüreğir’e tüm Adana başkanlarının arkasında her birinize teşekkür ediyorum" dedi.

'SİLİVRİ ZİNDANINA ATILMASININ ÜZERİNDEN 150 GÜN GEÇTİ'

Zeydan Karalar’ın eşi Nuray Karalar ise şunları ifade etti:

Tutuklanıp Silivri zindanına atılmasının üzerinden 150 gün geçti. Biz Zeydan Başkan’la hiç bu kadar uzun süre ayrı kalmamıştık. Onun hasreti, özlemi her geçen gün daha çok artıyor. Sizler de 150 gündür Zeydan Başkan için bu adalet çadırında nöbet tuttunuz. Adana gibi başkana sahip çıktınız. Böyle güçlü bir kalabalığın karşısında insan duygusal oluyor tabii. Gençlerimiz, kadınlarımız, hatta küçük çocuklarımız Zeydan Başkan’ı ne kadar özlediklerini sürekli haykırdılar. O bir Adana sevdalısı. Silivri zindanından bile sürekli Adana’yı düşünüyor. Başkan suçsuz olmanın gönül rahatlığı içinde. Zeydan Başkan’a hiç kimse kara çalamaz. Onun alnı ak, başı dik. O herkesi kucaklayan koca bir çınar. Eminim bu kara günlerimiz tez zamanda geçecek. Yine aydınlıklara kavuşacağız. Bizler Zeydan’ımıza, Adanalılar başkanlarına kavuşacaklar.