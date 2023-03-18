Zeydan Karalar seçimi ilk turda kazandıracak formülü açıkladı

Milli Gazete'nin haberine göre, seçimin ilk turda yüzde 55 ile Millet İttifakı adayı Kemal Kılıçdaroğlu'nun zaferiyle biteceğini söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce ilgili çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Karalar, İnce ilgili şunları söyledi:

"Bu seçim birinci turda biter. Bu seçim birinci turda bitmeli, birinci turda da biter. Şunun için söylüyorum. Dün akşam Muharrem İnce'yle karşılaştık. Genel Başkanlarımızdan Murat Karayalçın da vardı. Dedim ki sayın Genel Başkanım. Aramıza alalım. Uçaktan ininceye kadar bu işi halledelim. Bu iş öyle olmaz. Çünkü Muharrem İnce demokrasiyi bizden fazla istiyor. En az bizim kadar istiyor."

Karalar "Bu yönetimin değişmesi için Cumhurbaşkanlığı adaylığında cansiperane çalıştı. Niye çalıştı? Bu ülkeye artık fayda sağlamayan yönetimin değişmesi için çalıştı. En az bizim kadar istiyor. Dolayısıyla seçim ile ilgili bir tehlike gördüğünde gereğini yapacaktır. Gereği sayın Kemal Başkanımızın adına destekleme açıklaması yapmaktır" dedi.