Zeydan Karalar ve Abdurrahman Tutdere adliyeye sevk edildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar ve Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere'nin de aralarında bulunduğu 13 şüpheli sağlık kontrolünden geçirildi.
Şüpheliler hastanedeki sağlık kontrolünün ardından adliyeye sevk edildi.
NE OLMUŞTU?
CHP'li belediyelere yönelik yeni operasyon, etkin pişmanlıktan yararlandığı bildirilen Aziz İhsan Aktaş'ın ve yanında çalışan bazı isimlerin ifadeleri gerekçe gösterilerek düzenlenmişti.
Zeydan Karalar ile Abdurrahman Tutdere, Vatan Caddesi'ndeki İstanbul Emniyet Müdürlüğü binasına götürülmüştü.
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