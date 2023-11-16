Zeynep Alkan hoplayıp zıplayarak müjdeyi verdi

Ünlü yönetmen ve oyuncu Hamdi Alkan'ın kızı oyuncu Zeynap Alkan, iyileştiğini sosyal medya hesabından duyurdu

Zeynep Alkan hoplayıp zıplayarak müjdeyi verdi

'Survivor 2023' kadrosunda yer alan ünlü isimlerden olan Zeynep Alkan, sergilediği performansla uzun süre adada kalmayı başarmış ve sonrasında sakatlık geçirmişti.

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Daha sonra iki kere ameliyat olmuştu. Zeynep Alkan zor günleri geride bıraktı.

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Geçtiğimiz yıl Survivor 2023'te ünlüler takımında mücadele eden, 2012 yılında boşanan yönetmen Hamdi Alkan ve Canan Hoşgör'ün kızı Zeynep Alkan, büyük bir sakatlık yaşamıştı.

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Alkan, elinde kırık olunca yarışmadan ayrılmak zorunda kalmıştı.

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Oyuncu zor günleri atlattı. Tamamen iyileşti. Bunu kutlamak için de en güzel elbiselerini giyip hopladı zıpladı.

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Artık zıplıyor

Zeynep Alkan, hopladığı zıpladığı anlarda da poz vererek güzel haberi takipçileriyle paylaştı.

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