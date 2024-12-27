Zeynep Bastık 18 yaşındaki hali ile hayranlarını şoke etti

Özel hayatı, seksi sahne şovları ve şarkılarıyla gündemden düşmeyen genç sanatçı Zeynep Bastık, bir anket sıralamasında Türkiye'nin en çekici kadını seçilerek dikkatleri üzerine çekmişti. Zeynep Bastık'ın 18 yaşında çekilmiş bir fotoğrafı ise yine sosyal medyada büyük ilgili gördü.

Kısa sürede müzik dünyasında hızlı bir yükseliş yakalayan Zeynep Bastık, son paylaşımı ile yine adından söz ettirdi.

Son günlerde adı Serkay Tütüncü ile anılan Zeynep Bastık, yine elinde mikrofonla çekilmiş 18 yaş pozunu tbt olarak paylaştı.

31 yaşındaki şarkıcı, civciv sarısı saçları ile görüldüğü resmine ilişkin bir de yorumda bulundu. Zeynep Bastık '18 yaşına dönsen neyi değiştirmek isterdin?' sorusuna, "Saç rengimi" yanıtını verdi.