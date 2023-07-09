Zeynep Bastık kıvrak dansıyla büyüledi. Doğum gününü 'Roman Şenliği' yaparak kutladı

Zeynep Bastık, sosyal medya paylaşımlarıyla gündem olmaya devam ediyor. 30 yaşına giren ünlü şarkıcı, İzmir Urla'da bulunan evinde bir doğum günü partisi düzenledi. Roman şenliği konseptli partisine yalnızca çok yakınlarını davet eden Bastık, o anları sosyal medyada ''Gacı 30 oldu'' notuyla paylaştı.

Zeynep Bastık kıvrak dansıyla büyüledi. Doğum gününü 'Roman Şenliği' yaparak kutladı

Editör: Osmancan EROK

Şarkıları dillere marş olan, son teklisi ‘Eyvah’ ile gündemden düşmeyen Zeynep Bastık müzik dünyasının zirvesine tırmanmaya devam ederken yeni yaşına girdi. Bugün 30 olan Bastık, Urla’daki evinde çılgın bir doğum günü partisi verdi.

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“Roman Şenliği” temasıyla düzenlenen kutlamayı Zeynep Bastık ''Gacı 30 Oldu'' notu ile paylaşıken, yakın dostlarından oluşan bir davetli grubu davete konsepte uygun kıyafetlerle geldi

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Parti için özel bir Roman orkestrası kuruldu ve sahneye çıkan Zeynep Bastık popüler şarkılarını Roman tarzında söyleyerek gecenin enerjisini yükseltti. Partide dokuz sekizlik havalar eşliğinde göbekler atıldı, darbukalar çalındı.

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