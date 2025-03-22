Zeynep Bastık polis müdahalesine isyan etti

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Zeynep Bastık polis müdahalesine isyan etti

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ve 90 kişi gözaltına alınmıştı. Gözaltı kararının ardından birçok ünlü isim sosyal medyadan tepkisini gösterdi gençler ise sokağa döküldü. Polisin öğrencilere müdahalesine ise Şarkıcı Zeynep Bastık tepki gösterdi.

19 Mart’ta İstanbul Büyükşehir Belediyesi, "terör" ve "yolsuzluk" soruşturması kapsamında, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu da dahil olmak üzere 90 kişi gözaltına alındı.

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Bu olayın ardından Özgür Özel 'sokağa çıkın' çağrısında bulundu. Birçok üniversiteden gençler tepkilerini göstermek için meydanları doldurdu. İstanbul, Ankara gibi büyükşehirlere eylem yasağı konulmuştu. Bu nedenle polis, eylemcilere yönelik engelleme çalışmalarında bulundu.

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ODTÜ ÖĞRENCİLERİNE POLİS MÜDAHALESİ

Ankara'da ODTÜ öğrencileri İmamoğlu için protesto düzenledi. Bu eylemlere polisler biber gazıyla karşılık verdi. CHP milletvekilleri Gülcan Kış, Orhan Sümer, İlhami Aygun, Ali Mahir Başarır ve Kayıhan Pala gibi isimler öğrencilere destek olmak için ODTÜ’ye gitti. Biber gazından birçok öğrenci etkilendi. Olay anına ait görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

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ZEYNEP BASTIK TEPKİSİNİ BÖYLE GÖSTERDİ

Şarkıcı Zeynep Bastık ise bu görüntülere sessiz kalmadı. Instagram hesabından şu paylaşımda bulundu:

“Gençler gördükleri, yaşadıkları bir hukuksuzluğa karşı ses çıkarıyor, demokratik hakkını kullanıyor. Bu ülkede yaşayan her vatandaşın ifade özgürlüğü ve seçim hakkı var, olmalı. Öğrencilere yapılan bu zulüm bize yakışmıyor. Adalet var, hâlâ hepimiz için”

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